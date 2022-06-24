【親子好去處】PMQ元創方「餵飽你」繪本展7月舉行　以繪本入饌展現香港情懷

▲ （PMQ提供）

飢腸轆轆，要不要吃點甚麼？不妨走進「餵飽你」繪本展，體驗以繪本入饌。雖然「無嘢食」，但絕對能夠「餵飽你」!

由PMQ元創方策展團隊策劃的「餵飽你」繪本展，從世界各地搜羅60多本以食物為題材的繪本，透過繪本設計美學和創意的呈現，讓人思考美食如何串連着種種牽絆和溫暖。

▲ 在繪本中可窺探各地文化，分享便當故事的趣事和感悟。（PMQ提供）

是次展覽設計由MIDWAY studio主理，結合常見的餐廳空間元素和用餐體驗的巧思，打造沉浸式閱讀空間。設計團隊特別為繪本展而設計和製作的餐桌「一人前」、「拼桌」、和「圓桌」，作為展示食物繪本的媒介，也在模擬一場與別不同的餐飲體驗——翻開一本繪本，如同吃一頓飯。

繪本展的60多本選書分3大主題陳列，從《世界第一的草莓》出發，跟白熊咬下第一口的士多啤梨，喚起我們對人生第一口美味的記憶。獨坐在「一人前」閱讀區，讓你在味覺的記憶庫裡，重拾最初的期待、悸動與滿足。

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「兩份分」為展示最多繪本的區域，探討因美食而串連的機遇和情感，彷彿在提醒我們 —— 記得細味每一口佳餚，珍惜每一次相聚。我們邀請讀者用「拼桌」上的轉盤，與鄰座分享美味的繪本。

還有「三道菜」，以繪本打造前菜、主菜、甜品的餐飲體驗，帶出發人深省的思考。「圓桌」上的一頓飯三道菜，讓大家在三本繪本裡覺知自我，治癒心靈。

策展團隊也邀請本地建築師、設計師、插畫家等作為客席選書人，以繪本創作者、愛好者角度，分享和推薦回應主題的繪本創作，PMQ味道圖書館更提供不同類型的工作坊供大家參與。

「餵飽你」繪本展

日期：7月8日至8月7日

時間：11am-7pm

地點：PMQ元創方，A座7樓S710-S711室

費用：免費

記者：李越樺