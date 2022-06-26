【開心速遞】「張龍」黃耀煌曾歷情緒低谷怕面對人群　幸獲身邊人鼓勵：我們看好你

▲ 要成功真的不容易！

「人生有幾多個十年」就正正因為一個大膽決定，令黃耀煌在這個演藝圈轉眼打滾了12年。這12年來從不易過，耀煌更曾一度想放棄,終因為身邊的前輩和朋友鼓勵,令他一直堅持下去,亦令其人生從此改變！

入行12年的黃耀煌最初入行並非一心抱着發明星夢，而是誤打誤撞入了這行。

他接受TOPick專訪時仍表示直至今天都想不到為何當初有這勇氣報讀訓練班，因在早期即使有星探找他做模特兒，黃耀煌也全部推卻，皆因自知為人內向害羞，覺得自己不是當藝人的材料。

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從沒想過當演員 人生由自己掌握

黃耀煌憶述：「當時在髮型屋做暑期工，看到電視有藝訓班招募，與老闆說想報名參加，因為不知自己想怎樣，人生沒任何目標。加上自己不喜歡對客人溝通，老闆指我很傻，因為我之前做的工作包括保險和售貨員都要對客人，很奇怪為何會突然有此想法，更認為我應該安份守己做正職。」

雖然面對髮型屋老闆潑冷水，惟意外地獲得爸爸的支持，令耀煌決定膽粗粗嘗試，終幸運地獲選，並發現原來有些事情需勇敢踏出第一步，亦不是想像中如此害怕。

他表示在19歲時覺得人生所有事都是被安排，跟着他人而走，唯一入訓練班是其想做事。

黃耀煌感慨地說：「做髮型屋是二家姐叫，我考保險是因為有朋友需要人，而做售貨員亦因為朋友，所有事都是別人叫我做，但訓練班是唯一第一樣東西我想做的事，所以很想做好，即使有很多同期朋友放棄了，我都不想放棄，因為這件是我在19歲時作的決定和事業。」

▲ （曾耀輝 攝）

性格內向被人誤會

可是由於性格內向，不善交際令他在別人眼中被誤以為很「串」：「有次公司的髮型師說，有個新訓練班指我很串，因為我開工時不說話、不拍照、不埋堆，經常坐在另一邊，當時我說在返工時，情願花時間看前輩做戲，要聊天拍照可在放工後，但他們認為我不加入就是不合群，直至現時仍有些人覺得我是這樣的人 。」

面對同事的誤解，自言有嘗試作出改變，並指全因受到黃浩然的點醒：「他對我說他工作時都好認真，但都要學懂與演員培養感情，演戲不可自己一個做，只活在自己的世界，因為這個是群體合作的事。」

故此耀煌慢慢改習慣，並高興自己有此改變而令大家合作得更愉快，亦不再覺得他那麼孤僻。

▲ 得到黃浩然點醒，令他變得沒有那麼孤僻。

經濟困難 情緒出現問題

回望這12年的演藝路，耀煌曾經歷過維持了1銀行戶口長期不足3位數，在別人眼中看似十分辛酸，惟他絕無難捱感覺，並認為這些日子總會過去。

他說：「那時真的沒其他娛樂，每天在家吃飯後再出門口，又會買定麵包回公司，有時甚至一袋會分幾天吃，自己又不覺辛苦，加上幸好當時一直要開工，所以那段日子很快便過去 。」

人總會有軟弱想放棄的時候，當然耀煌亦毫不例外，眼見身邊朋友升職加人工，甚至結婚買樓，反觀自己還在原地踏步，令他一度有放棄的念頭，想法相當負面，甚至害怕見人 。

他透露情緒最差時在疫情期間發生 ，那段時間很害怕面對人群，自覺患上情緒病：「當時未去到要看醫生，但很害怕見人，返工除了拍攝時，見到同事會刻意避開，又擔心會中了新冠肺炎，不知從何來的壓力 ，令我不想與人溝通，亦變得不享受當演員的工作。而且，那時候脾氣都變得很大，更避開見家人。」

雖然他指好兄弟許家傑都有嘗試開解，惟心理關口總需靠自己，直至有天突然醒覺，並不想再浪漫時間，加上獲身邊人和很多前輩在行動以及精神上的支持，帶他出席飯局認識一些投資者，又會帶其回內地剪綵拿利是，更對他說：「雖然你不看好自己 ，但我們看好你 ，如果你放棄就無視或否定我們對你的肯定」令其沒有放棄這行，同時走出情緒低谷。

▲ （曾耀輝 攝）

「張龍」走入其世界

所謂「機會是留給有準備的人」，一直努力不懈的耀煌遇上處境劇《愛·回家之開心速遞》「張龍」一角，與沈可欣演一對，這對「姊弟CP」深受觀眾喜歡，難怪他自覺很幸運，能遇上這個角色，更表示「沒有張龍，沒有他」。

這個角色絕對是他首次戲份較重的一次，故他最初得悉有此角時亦倍感壓力：「我記得初時我知道在《愛·回家》有角色名時，我是緊張到睡不了，因為我真的很想做好，不想令一直幫助我的人失望。雖然現時還有壓力，但我慢慢學懂放鬆，希望大家會見到我的進步。」

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自認「小男人」 感謝另一半不離不棄

劇中他與沈可欣是姊弟戀，現實中原來其圈外女友同樣大他半年，而耀煌自認是「小男人」十分痴身：「我要經常見面，可能我是沒有安全感的人，所以家傑經常取笑我痴身，叫我要多些出去與他們聚會 。」

與圈外女友拍拖7年，並無「七年之癢」，反而恨與對方拉埋天窗，惟女方認為他事業遂漸起步，不想他為結婚而感到有壓力。

另一半如此大方得體，難怪耀煌直認是幸福的男人：「她一直很支持我的工作，就算以前想放棄的時候，亦是她叫我不要放棄，所以她覺得現時我趁有機會應該專注工作，追尋自己的夢想，不想我為結婚的開支而煩惱，是她令我可放心做自己想做的事。」

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恨做男主角

事業漸入佳境，入行12年的耀煌自言終於為自己設下目標，並指恨做男一，他坦言:「以前的我是一個沒有目標的人, 只想打好這份工作 ,做好這個職業 ,但現在的我有目標，很想當男一，因為我想讓家人看到我做戲，很想有一套自己的作品，令他們每天在電視都看見我。」

在演藝圈中有不少一直默默耕耘的演員，猶如黃耀煌一樣，心中一直保持做好演員的那團火，終有一天機會來臨，亦會找到屬於自己的角色。

場地：Mini Hotel Causeway Bay

記者：陳曉柔