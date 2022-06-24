【珍惜生命】荃灣15歲男生校園墮樓　送院搶救

▲ （黃傑偉攝）

荃灣有男生從校園墮樓，送院搶救。

事發在大壩街的寶安商會王少清中學，警方今日（24日）早上10時9分接報，指一名約15歲男生從高處墮下，倒臥地面重創。救援人員到場，發現男生清醒，並送瑪嘉烈醫院搶救。

警方稱，就事件展開調查。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：余思嵐、黃傑偉