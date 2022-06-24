  • 33°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 15:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】荃灣15歲男生校園墮樓　送院搶救

社會 12:23 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（黃傑偉攝）

荃灣有男生從校園墮樓，送院搶救。

事發在大壩街的寶安商會王少清中學，警方今日（24日）早上10時9分接報，指一名約15歲男生從高處墮下，倒臥地面重創。救援人員到場，發現男生清醒，並送瑪嘉烈醫院搶救。

警方稱，就事件展開調查。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐、黃傑偉

 

相關文章

【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
今日 09:01
【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷
今日 10:40
【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷
【挽留人手】公院醫生流失率高達7.9% 　醫管局低息置業貸款料第4季接受申請
今日 10:29
【挽留人手】公院醫生流失率高達7.9% 　醫管局低息置業貸款料第4季接受申請
【兒童染疫】兒童染Omicron BA.2現兩類併發症　關日華：病死率為流感2.7倍
今日 11:16
【兒童染疫】兒童染Omicron BA.2現兩類併發症　關日華：病死率為流感2.7倍
【高官確診】政總染疫風險增加須警覺　曾祈殷： 確診高官或在七一前轉陰
今日 12:08
【高官確診】政總染疫風險增加須警覺　曾祈殷： 確診高官或在七一前轉陰

你可能感興趣

【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
今日 09:01
【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷
今日 10:40
【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷
【挽留人手】公院醫生流失率高達7.9% 　醫管局低息置業貸款料第4季接受申請
今日 10:29
【挽留人手】公院醫生流失率高達7.9% 　醫管局低息置業貸款料第4季接受申請
自殺 瑪嘉烈醫院 社會福利 荃灣 香港 中學 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優