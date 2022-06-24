【親子STEM】DIY泡泡液環保物料做工具　親子吹泡泡實驗邊玩邊學STEM

▲ 親子做吹泡泡實驗，邊玩邊學STEM。

吹泡泡是小朋友在公園最愛的玩意之一，雖然現時推出很多電動泡泡槍，但都不及自己吹泡泡來得好玩。家長更可以在家與孩子DIY泡泡液，並利用環保物料自製吹泡泡工具，透過不同實驗學習STEM，提升創意和協作能力。

STEM結合科學、科技、工程、數學範疇，透過「動手做」學習解決現實生活的難題，培養創造力、協作能力等，家長可以與孩子一起，在生活中開心學習。賽馬會「智‧幼‧趣」計劃推出一系列短片，教授家長和小朋友玩泡泡，包括製作泡泡液和各種工具，好玩的實驗定能吸引孩子投入學習。

▲ 吹泡泡是不少孩子最愛的玩意之一。（影片截圖）

最新影片：

製作泡泡液

1) 3杯水（蒸餾水更佳）

2) 1杯濃縮洗潔精

3) 半杯糖醬 / 甘油

將泡泡液放一晚再用，效果更理想。

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製作吹泡泡工具

完成泡泡液後，親子可以利用不同的環保物料製作吹泡泡工具，例如用鐵絲繞成圈狀；剪開飲管、水樽都可以成為工具。而原來加了布網的水樽，吹出來的泡泡又細又密，更能立起來。

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另外，家長亦可以用膠管製作三角錐體及四角柱體，浸落泡泡液看看有甚麼神奇效果。小朋友可以先預測，後實驗，而雖然不一定達到預期效果，但不要緊，因為STEM的精神就是要多嘗試。

有時在公園看到小朋友能拉出長長的泡泡，到底是如何做到？原來秘訣是在製作泡泡液，只要落多點甘油或已溶解的糖水混合，就會更容易做到同樣效果。

文章內容獲賽馬會「智‧幼‧趣計劃」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜