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【食腦Channel】食腦三子再推新搞作《六頁子》　短篇網絡劇誠邀戴耀明打響頭炮

娛樂 13:10 2022/06/24

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由「食腦三子」何廣沛、郭子豪和方紹聰（奶仔）合力營運的YouTube頻道《食腦 BrainStorming》近日又有新搞作，繼早前推出的互動式微電影《食腦喪B 喪屍生死決》後，頻道近日上架全新短篇網絡劇系列《六頁子》，更找來戴耀明擔演首集主角。

最新影片推介：趙希洛專訪

「食腦三子」何廣沛、郭子豪和方紹聰（奶仔）將分別邀請多位不同界別藝人朋友一齊參與拍攝，並因應各藝人嘉賓的個人經歷和價值觀，為他們度身打造一齣專屬的微電影，首集《六頁子》主角是擔演過無數角色的戴耀明。

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1991年透過「亞洲電視藝員訓練班」正式開展演藝事業的戴耀明，用了超過30年時間一直堅持自己的演員夢。與日本漫畫主角「一拳超人」「撞樣」的他，在劇中坦言為了當上「男一」，一直以來在演藝路上犧牲不少，並如那漫畫主角一樣「每日做100吓掌上壓、100吓Sit Up及跑10公里」，目的是為了「操Fit自己」。

演員路並不好走，但對於戴耀明而言，「演員」這一份工作卻令他感到自豪，他亦表示很享受這一份工作。

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劇中的「明哥」與飾演「節目助理」的奶仔、化身成「化妝師」的何廣沛分享如何成為一個「成功的演員」，更把奶仔和何廣沛的糗事「擺上枱」，並鼓勵二人「做人唔可以太平淡，要挑戰自己，要搵啲嘢搞！」但奶仔誤會了當中的意思，最終錯失與佘詩曼拍攝的機會，「悲劇」收場。

短篇網絡劇系列《六頁子》首集於6月23日晚上「食腦 BrainStorming」頻道正式上架，接下來將會有多位來自不同電視台、不同界別的嘉賓將陸續登場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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