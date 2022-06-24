【新冠肺炎】已打4針科興肥媽快測結果呈陽性　家中房間隔離：愈嚟愈頭痛

▲ 肥媽快測結果呈陽性，家中房間隔離：「愈嚟愈頭痛！」

香港疫情回升，已打4針科興肥媽無奈中招！於今年3月曾以廣東省梅州市政協委員到訪青衣方艙醫院，並大讚方艙醫院可媲美私家醫院的肥媽Maria Cordero，在今日（6月24日）在個人社交網貼出短片表示不幸確診新冠肺炎。

正在家中自我隔離的肥媽戴住口罩拍片，她表示自己一直對疫情沒有掉以輕心，可是無奈卻仍然中招。

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潛伏期去過多處地方

肥媽回憶指，在昨日（6月23日）早上做快測時結果呈陰性，於是去行山、買餸、食飯等，生活如常。

可是在今天早上5時起床身後卻感到很頭痛，於是即做快測，結果出現卻呈陽性。肥媽形容：「check完見兩條線後，愈嚟愈頭痛。」

但她稱沒有發燒，但感到「似想發」，並有少許咳嗽：「已通知政府，依家留喺房度隔離，又戴住口罩同開咗啲殺菌機。」但即是肥媽在昨日潛伏期去過多處地方，未知有沒有無辜市民被好傳染。

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中招感無奈

肥媽指，現時除在房中自我隔離外，已叫同住家人及外傭不要外出，並會每日做快測。

她十分無奈稱平日十分小心，不知自己從何處中招：「真係諗唔到，係去餐廳洗手間，但我都有戴口罩。」最後並不忘提醒大家要小心。

此外，肥媽原定明天（6月25日）及下周三（29日）做網上直播，現在無奈取消，表示希望fans見諒。