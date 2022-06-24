【回歸光影頌】五個單元劇+一套連續劇下月首播　邀三代小生+花旦聯同五大監製炮製

▲ TVB準備播放《回歸光影頌》劇集系列。

為祝賀香港回歸25周年，TVB特別推出《香港回歸25周年獻禮》，當中包括戲劇及綜藝節目。《回歸光影頌》劇集系列共有5個單元劇、姒及一套15集連續劇，並將於7月4日起於翡翠台播出。

《回歸光影頌》系列找來近90名三代小生及花旦攜手演出，由五大資深實力監製炮製一系列與主題呼應的故事。

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五大單元劇

五大單元劇分別為（按播映日期序）羅永賢監製及導演、姜大衞、龔嘉欣主演的《究竟天有幾高》；陳耀全監製及導演、陳自瑤、陳展鵬主演的《母親的乒乓球》；文偉鴻監製及導演、陳山聰、唐詩詠、劉丹、朱敏瀚、劉穎鏇主演的《我的驕傲》；陳維冠監製及導演、周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠主演的《神奇的燈泡》；林志華監製及導演、何廣沛、陳曉華主演的《曙光》。

緊接單元劇後播放的，則為林志華監製、一連十五集的《回歸》，由於連續劇《回歸》為單元劇《曙光》後傳，故何廣沛及陳曉華有份演出，其他主要演員則有郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧等；汪明荃及石修則獲邀特別客串演出。

早前5大監製為《回歸光影頌》拍攝宣傳短片，羅永賢謂：「香港人，志氣比天高，一定可以行得更遠更好」、陳耀全謂：「觸動人心嘅故仔，離不開時地人」、文偉鴻謂：「喺創作嘅過程，一直啟發我嘅，係香港人打不死嘅精神」、陳維冠謂：「香港人刁鑽、靈活有創意，我就最鍾意」、林志華謂：「角色成為香港人集體回憶，係我最大滿足感」。

一眾主演亦著靚靚拍攝宣傳片，先後向港人多年來「刻苦耐勞‧逆境自強」、「開拓進取‧靈活變通」及「機遇處處‧敢於追夢」三大精神致敬；當中以郭晉安及姜大衞的說法最為勵志：「唔怕辛苦，因為我哋相信，只要腳踏實地，可以去得更遠，做到更好」、「我哋香港人最出名就係捱得，無論以前環境幾差都好，我哋都會咬實牙關。」

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▲ （TVB提供）

近90名三代小生及花旦攜手演出

十五集連續劇

《究竟天有幾高》改編真人真事，一眾主角排除萬難追逐「衝出太空夢想」，帶出「只要有決心，香港人冇嘢做唔到」的訊息。

《母親的乒乓球》以乒乓球貫穿全劇，帶出關於運動員的勵志感人故事，當中不乏探討親情。

《我的驕傲》像一部「時光機」，於短短一小時內帶觀眾歷盡回歸25年以來香港的起跌和變遷。

《神奇的燈炮》是天馬行空的黑色喜劇，透過狂想曲形式帶出香港人熱心助人的精神。

《曙光》主要圍繞「粵德居」食店老闆、與太太的創業及愛情故事，二人走過一個又一個時代難關，最終卻敵不過金融風暴。

一連十五集的連續劇《回歸》為《曙光》的後傳，主線為「粵德居」老闆一家人的故事，並加入年青人創業元素。