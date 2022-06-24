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【豪宅曝光】70歲陳曼娜赴美享天倫樂　醫生兒子別墅巨型客廳勁寬敞

娛樂 14:01 2022/06/24

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陳曼娜醫生兒子位於美國紐約的別墅曝光。

現年70歲的資深演員陳曼娜（Manna姐）早前在TVB播出的豪門爭產劇《家族榮耀》演馬家大奶奶一角，戲裡戲外都是「真．富婆」。

多年來Manna姐投資樓市屢有斬獲，曾豪言從未試過投資樓市失利，有傳Manna姐身家高達億元。

【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞　為妻女北上發展成功置業

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學霸子女

除了生財有道外，Manna姐也育兒有道，與前夫所生的一對子女都是尖子學霸。女兒Joie（鄭祖兒）畢業於美國耶魯大學為牙醫博士，而兒子Allen畢業於美國史丹福及哈佛大學，現為美國專責心臟移植外科醫生。

2020年兒子Allen與外籍太太Amy誕下女兒，為Manna姐添了一名孫女，可惜因為疫情，她近日才有機會飛往美國探望他們。

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赴美探兒子一家

上月，Manna姐已抵達美國，先到拉斯维加斯欣賞歌手巫啓賢的演出，並與一眾老朋友聚舊。其後再到紐約探望兒子一家。

近日她在社交平台晒出近照，透露目前住在美國兒子的家度假，她寫道：「住在美國兒子的家享受天倫之樂！現時紐約天氣很好，難得大家不用戴口罩。感謝主！」

相中見Manna姐以一身休閒造型，在梳化上擺甫士留影，可見Allen豪宅空間寬敞，樓底十分之高，別墅至少有兩層高。客廳置有拱門大窗，戶外光線充足，室內裝修以簡潔白色為主調，搭配木造材質地板及傢俱，富有大自然氣息。

而戶外擁有超大花園，中央設有私人游泳池，在多棵大樹包圍下，格外舒適寫意。

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TVB「御用闊太」

Manna姐於1974年正式入行，曾效力麗的、亞視、TVB及HKTV，參演過無數劇集，更成TVB劇「御用闊太」。

當年她年青時，在事業起步時選擇愛情與圈外人結婚，可說愛得轟烈，婚後分別誕下兒子Allen和女兒Joie，可是二人在女兒出生後不久，決定離婚。失婚的Manna姐靠著自己對股票和物業的投資眼光，漸漸變成今日的富婆。

Manna姐活耀於社交網愛分享生活照，讓網民一覽其富婆生活。她在香港居住逾2千呎海景豪宅，超大巨廳空間寬敞，容納20名親友無難度，位於紅磡海旁的海名軒豪宅，飽覽維多利亞景色，令人心曠神怡。

她經常招呼朋友到家中宴客，才子陶傑、胡楓、黃百鳴、吳啟明、好友林建明也是坐上賓客。

撰文 : TOPick柴犬出動

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