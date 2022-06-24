【著數優惠】Pricerite實惠旺角分店展銷會 人氣品牌家電用品最平3折 休閒消費 12:46 2022/06/24 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ Pricerite實惠旺角分店旺角展銷會，即日起至6月30日舉行。（實惠提供） Pricerite實惠旺角分店由即日起至6月30日舉行展銷會，多個品牌的家居及生活用品最平低至3折，媲美品牌開倉價。 ▲ 家居及生活用品最平低至3折。（實惠提供） 優惠包括多個香港家庭常用的人氣品牌，例如Toshiba家電、Buffalo暖壺、天上野家品、意美廚廚具、imarflex、Midea家電，以及Cherry床品等。 地址：旺角彌敦道593至601號創興廣場地庫B1 日期：即日起至6月30日 時間：11am-9pm 記者︰黃依情 相關文章 【中秋節2022】古天樂擔任皇玥月餅代言人 即日起訂購享早鳥優惠買四送一 19:55 2022/06/23 【中秋節2022】古天樂擔任皇玥月餅代言人 即日起訂購享早鳥優惠買四送一 【著數優惠】百老滙盛夏優惠連環狂賞 購物送adidas全新系列+人氣Sugarfina糖果 今日 12:01 【著數優惠】百老滙盛夏優惠連環狂賞 購物送adidas全新系列+人氣Sugarfina糖果 【商場速報】LINE FRIENDS全新apm店擴充 70cm高阿BROWN限定發售 今日 13:05 【商場速報】LINE FRIENDS全新apm店擴充 70cm高阿BROWN限定發售 你可能感興趣 【中秋節2022】古天樂擔任皇玥月餅代言人 即日起訂購享早鳥優惠買四送一 19:55 2022/06/23 【中秋節2022】古天樂擔任皇玥月餅代言人 即日起訂購享早鳥優惠買四送一 【著數優惠】百老滙盛夏優惠連環狂賞 購物送adidas全新系列+人氣Sugarfina糖果 今日 12:01 【著數優惠】百老滙盛夏優惠連環狂賞 購物送adidas全新系列+人氣Sugarfina糖果 【商場速報】LINE FRIENDS全新apm店擴充 70cm高阿BROWN限定發售 今日 13:05 【商場速報】LINE FRIENDS全新apm店擴充 70cm高阿BROWN限定發售 著數優惠 家電 廚具 開倉 香港 品牌