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【著數優惠】Pricerite實惠旺角分店展銷會　人氣品牌家電用品最平3折

休閒消費 12:46 2022/06/24

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Pricerite實惠旺角分店旺角展銷會，即日起至6月30日舉行。（實惠提供）

Pricerite實惠旺角分店由即日起至6月30日舉行展銷會，多個品牌的家居及生活用品最平低至3折，媲美品牌開倉價。

家居及生活用品最平低至3折。（實惠提供）

優惠包括多個香港家庭常用的人氣品牌，例如Toshiba家電、Buffalo暖壺、天上野家品、意美廚廚具、imarflex、Midea家電，以及Cherry床品等。

地址：旺角彌敦道593至601號創興廣場地庫B1
日期：即日起至6月30日
時間：11am-9pm

記者︰黃依情

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