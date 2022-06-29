【創業追夢】設計師以動物醫館推廣中醫術文化　入選DLAB學懂學懂授權推自家文創產品

▲ 繁忙的動物醫館，有看病的醫師及執藥配伍的員工。（被訪者提供）

俗語有說「久病成醫」，但今次的受訪者設計師林嬋嬋，因藉常看中醫調理身體，對這門國粹產生興趣，成為她筆下的創作素材，除有小貓拔罐師、小鹿針灸師外，連外星人學習中國醫術文化的情景也躍然畫紙上，有趣！

「我看中醫並非甚麼大病痛，只是計劃生BB想調理身體；另一方面，因長期伏案做設計工作，難免會有頸梗膊痛的都巿病，偶爾不慎患上感冒，我也慣性先選擇看中醫。」她最記得有一次頸部十分繃緊疼痛，傾向左側維時一星期也無好轉，中醫為她針灸及艾灸後肌肉馬上得到放鬆，把她整整一個禮拜的困擾在十多分鐘裏解除，感覺好神奇。」

▲ 因為近來在學太極，林嬋嬋也把它放進創作中。（周美好攝）

中醫館也可很年青

求醫多年，她在等候與診症時，設計師的眼睛總是游目四顧，影像全部記進腦海中。「有一間中醫館布置好特別，有一個巨大的森林模型，由不同的中醫藥砌成，各種中藥都註明名稱或簡短解說，既漂亮又很有心思，也很年青化，一洗中醫古舊的形象。」林嬋嬋覺得中醫源遠流長，在香港佔有一定地位，引發她想發掘更多中醫的有趣內容讓人了解和認識。

她因為畫動物醫館，不時會上網瀏覽中醫資料。「當然不會太深入，因為自己始終不是習醫，也不敢涉及太多中藥理論。但確是留意多了中醫資訊，早前我更因此去學太極，以為這運動好輕柔，原來當單腳站立時需要很用力，這些都成為了我的設計靈感。」

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初次入選DLAB

她自小已愛畫畫，不少小朋友愛在家中牆壁上塗鴉，她也試過，但同齡的幾歲孩童還在畫火柴人時，林嬋嬋連手腳至手指狀態也細緻地描繪出來，受到長輩的稱讚，有極大滿足感。她期後入讀香港城巿大學修讀創意媒體，涉獵設計、數碼媒體、3D動畫，更深化她的設計路向。她後來入職兒童插畫，3年後創立平面設計及插畫創作公司。

由創意創業會主辦及香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構第四屆「香港設計 ‧ 授權支援計劃」（DLAB），今年共有45間本地設計師和中小企設計公司入選，林嬋嬋的䬠微是入選公司之一。她的插畫過往多是愛情小品，動物醫館是她的新嘗試新作品。「最初我把動物醫館當作是插畫來畫而已，但接觸了DLAB後，學懂了如何授權自己作品的角色推出產品，讓可能性更多。」

▲ 林嬋嬋將筆下設計角色製成筆記簿、文件夾和口罩袋。（周美好攝）

DLAB支持初創

創意創業會是一個非牟利團體，致力加強推動香港、內地及海外的創意創業精神及商務教育，讓有志創業人士獲得經驗及營商策略，提升競爭力。今屆DLAB首設跨地域的虛擬展覽，利用科技將參與設計相關企業的產品，360度在網上呈現，有關詳情可瀏覽網頁。

記者：周美好