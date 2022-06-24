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【天文現象】「八星連珠」一連9天出現　清晨4時30分至日出前觀星最佳

社會 13:13 2022/06/24

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（網民CK Chan提供）

今年的夜空會多次出現「行星連珠」。天文台周一（20日）表示，「五星匯聚」在6月中、下旬是全年的最佳觀賞時段，期間五星同時出現於夜空的時間最長，預計五星之中最遲出現的水星，明天將於早上4:30時前從東方地平線升起，土、木、火、金、水五顆行星會同時列於夜空，直至黎明前後天漸亮為止，歷時超過1小時。

天文台補充指，從香港觀賞，水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星和冥王星將會在東邊及南邊順序在黃道附近的位置出現。若天色良好，可以連續數星期的凌晨時分盡情觀賞。

另外，嗇色園可觀自然教育中心暨天文館上周四（16日）表示，由6月19日起至6月27日一連九日，在清晨時份看見五星伴月的天文現象，屆時肉眼可見月球逐日經過土星、木星、火星、金星或水星之間，是個難得的觀賞機會，在清晨4:30至日出前是最佳時機，建議向東方觀望，走到無大廈遮擋的海濱或無光害的郊外觀賞則更為理想。

同時，肉眼看不清的天王星、海王星和冥王星其實都運行至附近，八個太陽系成員罕有地在夜空排成一線，有些人稱之為「八星連珠」，八星連珠並不代表星球像串魚旦串在一起，從地球觀點所看的情況，各星球聚在太陽（日出前）的一側，看起來一眾星體彷似列隊而出，下次有更集中的「八星連珠」就要等到2205年了。

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責任編輯：余思嵐

 

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