【醫學創科】曾受濕疹困擾港大讀醫獲獎學金　23歲女生盼研醫學創科助長期病患

▲ 李懿希望透過醫學創科幫助長期病患。

濕疹患者長期受皮膚問題困擾，實是難受。港大醫科生李懿（Claudia）自幼深受濕疹之苦，因而對醫學產生濃厚興趣，盼望找出方法幫助長期病患。她亦希望以病人第一身角度，研究醫學相關的創新科技，把醫學理論轉化成可以幫助人的產品。

今年23歲的Claudia，受到家族遺傳影響，自幼就對塵蟎過敏，並患有濕疹，最嚴重時皮膚乾燥痕癢，一抓癢就全身血水，她小時候不敢著短褲，怕被人見到皮膚狀況，

小學同學以為我有傳染病，都不敢跟我接觸。後來是班主任向全班解釋，告知同學我是患有濕疹。

而Claudia的弟弟亦有嚴重的花生敏感，曾因哮喘入院，更試過過敏性休克。因此，Claudia自小就對醫學有濃厚興趣，希望找出方法幫助濕疹及過敏等長期病患。

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與史丹福學生交流大開眼界

Claudia畢業於傳統資助女校瑪利曼中學，校內成績優異的她，在DSE亦考獲36分佳績，考入香港大學醫學院修讀生物醫學學士，畢業後再續修內外全科醫學士。在學期間，她曾與同學一起研發塵蟎偵測器，助濕疹患者分析環境中的致敏源，以便作出應對。不過，這個研發計劃暫時被擱置，因為未有資金可以生產成品。

此外，她亦曾參與港大與美國史丹福大學的交流營，在7日活動中，港大生與史丹福大學工程系學生需要合作，構思一個能緩和公立醫院醫療系統負擔的產品或服務。他們設計了一個白血球量快速測試器，類似夾手指的血氧計，能幫助白血病病人隨時監測自己的身體狀況。

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這次交流令Claudia大開眼界，她發現，史丹福大學的教授幾乎個個都自己開公司，把構思變成真實產品，例如一位眼科的教授，研發了一個可放置於手機鏡頭的放大鏡，可以自己在家做眼科檢查。

香港的教學著重學術論文，但就較少把理論放入病人治療，相反美國鼓勵學生創業，把想法實行出來。

盼鑽研醫學創科

Claudia是創新科技獎學金2022的得獎學生之一，她表示，希望利用獎學金參加美國麻省理工大學及哈佛醫學院合辦、為期10周的教學營，雖然受疫情影響應該會以網課形式進行，但能與兩所頂尖學府及來自其他地方的學生教授交流，相信會獲益良多。

她表示，自己的目標是成為醫學教授，而她的學醫之路仍然漫長，醫學士畢業後，還需實習、接受專科培訓，要成為專科醫生，還需要近10年時間。不過，她未來會繼續向醫學創科方向發展，期望能研發到真正幫助到病人的產品。

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責任編輯：王明芳