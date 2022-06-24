【地區名校】倪嘉雯神還原龔嘉欣年青版　讀沙田英中聖公會林裘謀入大學率逾9成

▲ 倪嘉雯曾就讀沙田區英中聖公會林裘謀中學。

近日播出的TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》造就不少新生代演員，其中26歲的倪嘉雯（Carmen）因神還原年青版龔嘉欣，而引來觀眾注目。倪嘉雯曾就讀沙田區英中聖公會林裘謀中學，其後於香港中文大學畢業，學業成績不俗。

倪嘉雯由KOL到成為王祖藍公司旗下藝人，及後於2020年簽約TVB正式入行。她除主持兒童節目《Hands Up》外，多次客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，也在其他劇集演出，如《換命真相》扮演少女劉佩玥及《雙生陌生人》飾演年青版陳煒。

中學時期倪嘉雯就讀位於沙田第一城的聖公會林裘謀中學，2017年倪嘉雯於中大畢業，亦曾回中學影畢業相，可見她對母校感情深厚。聖公會林裘謀中學屬沙田區著名英中之一，DSE成績優異。根據校網資料，2021年畢業生入大學率為93.8%，當中學士學位佔91.1%，另外2.7%獲副學士或高級文憑課程錄取。

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推動STEM教育及電子教學

聖公會林裘謀中學的主要教學語言為英語，近年積極推動STEM教育及電子教學，將創科教育元素融入課程。學校早於2004年開始推行「青年科學家計劃」，透過不同的教學活動訓練學生的思考方法、培養他們的解難能力，並提升具科學潛質的學生進行科研的能力。

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該校的創科教育分為課堂活動和課外活動。前者旨在引起學生對科學知識的興趣，而課外活動方面，分為科學資優培育課程和校外STEM比賽，以擴闊學生的眼界、提升自信心、培養創意及協作能力等。

除了學業成績，學校亦重視學生全人發展，提供多達40多個課外活動，涵蓋學術、興趣、體育、服務四大類別，學生在學界比賽中獲得不少獎項。為了協助中一新生盡快適應中學生活，學校推行「手牽手計劃」，由中四及中五學生擔任學長，透過溝通和舉辦不同活動，支持和陪伴新生適應新環境。

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責任編輯︰王明芳