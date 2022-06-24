【星二代學校】張繼聰謝安琪5歲女幼稚園畢業　英基新學年加價小學全年近12萬

▲ 張繼聰謝安琪與5歲女兒拍照慶祝幼稚園畢業。

畢業季來臨，不少父母都帶仔女去影靚靚畢業相，星爸媽張繼聰與謝安琪（Kay）也帶同5歲細女張靖（Kakaball）去大草地影畢業相，不知不覺張靖今年幼稚園畢業，8月即將成為小一生，她感謝父母及所有師生，揚言十分喜愛校園生活。

▲ 張靖食奶嘴可愛地say hi，卻引來網民批評。（IG截圖）

近日阿聰分享5歲女兒在家中食奶嘴的搞笑片段，卻被網民批評「咁大個都用奶嘴」，更引起網民熱議應否盡早戒奶嘴的問題，阿聰懶理網民批評，更大方回應「有咩問題？」，又自言有絕招可以令子女好快戒奶嘴。

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▲ 張繼聰謝安琪穿上情侶皮褸影畢業相。（IG截圖）

5歲張靖︰感謝父母及所有老師

阿聰與Kay一於少理，昨晚（23日）於女兒社交平台中，再發放了一段女兒的畢業相短片，見到一家三口在大草地上溫馨拍照，張靖拿著大束七彩氣球、熊公仔及紙牌擺甫士，並做出多個鬼馬表情，非常可愛。父母為張靖發表畢業感言︰

今天剛從幼稚園畢業，感謝所有的老師、學校職員、工作人員、義工們、所有小朋友和他們的父母，當然還有我可愛的家人。我很享受我的校園生活，帶給我很多很多的快樂回憶。我已準備好進入下一階段，今年8月會成為小學生！同時，讓我們盡情享受夏天及慶祝吧！

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英基「一條龍」升學

由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育，相信張靖應能直升英基轄下小學的一年級。

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

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幼稚園青衣分校加幅最高

而英基學校協會早前已宣布下學年（2022/23學年）擬加學費，轄下22間學校學費平均加幅為2.9%，形容為支付相關成本及保持教育質素所需的「最低水平」，中小學及幼稚園各級全年學費將上調至介乎8萬至18萬元。

當中加幅最高為下學年將被撤銷政府資助的中學Year 7，全年學費由133,800元增至159,300元，增幅為19%，一般中小學其餘各級加幅均為2.8%，全年加3,300元至4,000元，小學學費一律增至119,100元，中學Year 8至13介乎137,600至144,700元。而轄下5間幼稚園加幅介乎3.8%至4.6%，最高是青衣分校達4.6%，全年學費增至88,100元。

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至於學費最貴的是私營獨立學校智新書院，小學全年學費擬上調3.5%至134,200元，中學增幅則是2.4%，增至介乎177,700至179,600元；啟新書院各級亦計劃加至127,500至170,900元，加幅由1.8%至2.8%不等。

此外，英基於2019年推出幼稚園50萬債券計劃，費用與英基的「個人提名權計劃」相同，持有人的子女保證優先獲得英基幼稚園K1面試機會。如接受學位，在修畢K2班課程後，而適合接受主流教育，便可直升英基屬下小學，屆時債券會轉換為個人提名權。

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責任編輯︰王明芳