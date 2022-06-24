【癌症警號】年輕女子皮膚過白突貧血暈倒　揭患末期大腸癌一文看6徵狀

▲ 一名年輕女子長期全身皮膚詭異發白，其後確診大腸癌，已到3至4期。

白晢皮膚是眾多女生夢寐以求，但太白可能未必是好事。台灣一個醫學資訊節目最近分享一宗病例，指一名年輕女子長期全身皮膚詭異發白，有次聚會上突然暈倒後住院40多天接受治療，其後證實她是嚴重貧血，並確診大腸癌，已到3至4期。

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台灣醫藥記者洪素卿在電視節目《醫師好辣》上分享一宗病例，指一名年輕女子長期保持白晢肌膚，甚至被身邊友人好奇詢問她是用甚麼保養品。朋友其後發現，該女生嘴唇、眼睛結膜都很白。

友人意識到不對勁，惟該女生依然不以為意。直到有一次她在聚會上突然暈倒，經送院急救後留醫40多天，發現她有嚴重貧血情形，血色素不到6（正常值為12至16），而導致她嚴重貧血的原因竟是因為她已患上大腸癌，病情已發展到3至4期。

洪素卿表示，女子可能一直有糞便潛血的徵狀，血液流失導致血色素處極低水平，才會令皮膚詭異發白。

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本港腸胃肝臟科專科醫生何鴻光曾表示，大腸癌是香港常見癌症，早期可以沒有病狀，根據外國數據甚至有一半的患者，確診時已到第三期病情。

何鴻光指出，任何人士如有大腸癌家族病史、出現異常腸道症狀如便秘、腹脹或血便、過去曾患有腸瘜肉或年齡超過45歲的人士，應特別注意他們的腸道健康狀況，接受大腸鏡檢查。

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責任編輯：羅嘉欣