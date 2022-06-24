【巴士奇景】網傳巴士行車途中乘客紋身　網民質疑：真係咁趕時間？

▲ 紋身師傅在巴士上為客人紋身。

現代人生活節奏急速，有人把握搭車時間溫書、打機，甚至也有人化妝。不過，在巴士上紋身，大家又是否見過？網傳一段影片顯示，有紋身師傅，在搖搖晃晃正在行駛的巴士上為客人紋身。

不少網民看罷短片，都瞠目結舌。雖然紋身師傅看似裝備齊全，且相當專注，不過仍有不少網民擔憂其會失手，笑言「失手就一世」。有網民就大感驚訝，「有冇咁趕時間啊？」

網傳一段經剪輯，長26秒的影片顯示，一名女紋身師坐在九巴雙層巴士上層，為一名客人的小腿紋身。期間接受紋身人士，只穿短襪，將小腿放在紋身師傅大腿上。紋身師傅則全程低頭專注紋身，期間紋身師頭戴耳機，亦有自備戴在額頭上的照明燈。

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雖然紋身師紋身過程中有戴手套，但仍有不少網民留言，擔憂車廂內環境未必衛生，在車內紋身，容易感染病菌。同時，紋身時由於車輛正在行駛，車廂搖搖晃晃，雖然接受紋身人士和紋身師都頗為鎮定，但不少網民仍然大呼「牙煙」，擔憂紋身師一失手，蚊在皮膚上的圖案便會走樣。

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有網民就留言表示，「唔好咁癲啦，巴士chok㗎」、「失手，咁就成世」、「有冇咁忙呀？」。有人認為，就算在公園紋身，亦比在車廂內理想，不理解為何紋身師要在巴士上紋身。

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責任編輯：王明芳