【槍擊案】中環槍擊案再有1人被控企圖蓄意傷人等罪　尼泊爾籍被告仍留院6月底再訊

早前中環雲咸街發生槍擊案， 繼7名涉案男子被控提堂後，再有1名尼泊爾籍被告被控落案件起訴企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，案件今（24日）於東區裁判法院提堂。被告仍留醫，未能出庭應訊，裁判官應控方申請，將案件押後至6月29日再訊，被告需繼續還押警方看管。

尼泊爾藉被告ALE Sanjay（26歲，酒保）被控1項企圖有意圖而傷人，控罪指，被告於2022年6月10日，與郭天域、GURUNG Suman、JAVED Shahid、GULFAM Muhammad、GURUNG Anish、LIMBU Soyal和LIMBU Enish，在中環雲咸街34號外意圖使一輛私家車內的人身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害他們。被告另被控於同日同地，管有8把開山刀及1把小刀，意圖將其作非法用途使用。

控方於庭上表示被告仍留醫，未能出庭應訊，申請將案件押後。裁判官應控方申請，將案件押後至6月29日再訊，被告繼續還押警方看管。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟