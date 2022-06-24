【超市大搜查】高糖是肥胖高血壓元兇　10款「非高糖」運動及能量飲品

▲ 高糖是肥胖高血壓元兇，10款「非高糖」運動及能量飲品

不少人都有喝運動及能量飲品的習慣，但市面上許多產品都含有大量糖分，攝取過多糖可引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，更增加患心血管疾病的風險。TOPick曾檢視市面上常見的運動及能量飲品，整理出10款「非高糖」選擇。

高糖、低糖及無糖的定義

根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

TOPick曾檢視市面16款常見的運動及能量飲品，根據營養標籤所列，比拼各款產品的含糖量，當中有10款每100毫升不超過7.5克糖，屬於「非高糖」的選擇。

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「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）曾接受TOPick訪問時，拆解能量飲品的成分和飲用注意事項。她引述世界衛生組織建議指，成年人每日的「添加糖」攝取量應為每日熱量總攝取的10%或以下，近年更建議應減至5%。

以一個每日熱量攝取為2000卡路里的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（即約10粒方糖），甚至是25克糖（約5粒方糖）。

部分產品添加甜味劑

部分產品雖然屬於「低糖」或「無糖」，但有加入甜味劑。Elaine解釋，甜味劑是糖以外另一種增添食物甜味的添加劑 ，是人工化學物或天然植物提取物，比砂糖甜數十至數千倍，極小分量便可為食物帶來甜味。

不過，經食物安全中心批准添加的甜味劑，均通過聯合國糧食及農業組織所做的安全評估，市民只要不是過量食用，不會對人體有害。

Elaine建議，對個別甜味劑敏感的人士應仔細查看成分表，例如患有遺傳苯丙酮酸尿症（PKU）的患者，身體因無法分解阿斯巴甜代糖 （Aspartame，E951）內的苯丙酮酸，而積聚於體內，從而影響健康，有可能對腦部造成損害。

她補充，人工甜味劑大多是低熱量、甚至零卡路里，但過量攝取會引致嗜甜習慣，反而再去尋找其他食物，從而攝取更多熱量，令體重增加。

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責任編輯：羅嘉欣