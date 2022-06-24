【打擊毒品】警搗破元朗大麻種植場拘5人　檢獲毒品價值逾1,800萬元

▲ 警搗破元朗大麻種植場拘5人，檢獲毒品價值逾1,800萬元。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於6月22日在元朗唐人新村搗破一個大麻種植場及販毒集團，行動中拘捕5名人士，包括主腦、2名骨幹成員及2名協助種植大麻農夫，檢獲毒品超過1,800萬元。

毒品調查科行動組3d隊高級督察譚瑋諾指，毒品調查科探員於6月22號展開一個打擊毒品活動，行動中警方成功瓦解一個種植大麻及販毒集團，集團大麻種植場遍佈港九大廈，及新界區工廈及偏遠地方倉庫。

探員搗破3個大麻種植場，行動中拘捕5名男子，檢獲361棵共重89.7公斤大麻植物，重7.6公斤大麻製成品，及一批種植大麻工具，市值約1,800萬元。

6月22日警方突擊搜查一個位於元朗唐人新村貨倉，在貨倉內發現3名男子，在其中一個約7,000呎組合屋發現258棵共重88.9公斤大麻植物，及重7.6公斤大麻製成品，隨即探員以種植大麻及販毒罪名拘捕3人。

種植場為近年發現最大及罕見的水耕種植場。跟一般大麻種植場相同之處，場內有種植分佈區域，及收割製成品儲存地點，亦有空氣監察及酸鹼度等培植大麻工具，是一個十分有系統水耕大麻種植場。

根據深入調查，警方在西環栢道一個住宅單位，及沙田禾盛街一個工廈單位再破獲販毒集團兩個種植場。警方在上址再檢獲103棵重0.8公斤大麻植物，同時探員以種植大麻及販毒罪名，再拘捕2名本地男子。被捕5名男子全屬本地人，年齡介乎30至58歲。被捕人角色為集團主腦，2名骨幹成員，及2名協助種植大麻農夫。當中3人已被控相關罪名，並於今日（24日）下午在屯門裁判法院提堂，其餘2人仍在扣留調查中，稍後將控以相關罪名。

警方調查發現，近年吸食大麻有年輕化，於2020年21歲以下涉及大麻被捕人有191人，2021年數字飆升至257人，升幅34.6%，今年1至4月已有75人被捕。不法之徒對年青人訛稱吸食大麻無罪，警方重申大麻絕對是毒品，並呼籲年青人遠離毒品。警方相信今次已經成功瓦解一個種植大麻及販毒集團，阻止毒品流入本地市場。

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記者：黃傑偉