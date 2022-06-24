  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【老來得子】83歲伯伯娶35歲嫩妻再度當爸　自知沒法陪伴成長一個方法讓兒子留記憶

親子 16:37 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

陪得一日得一日！

老來得子經常聽聞，不過到83歲高齡仍有生育能力就非常少見，阿根廷一位營養專家Alberto Cormillot，2017年妻子去世，兩年後她再娶一名35歲的女生為妻，年齡相差58歲的「爺孫戀」透過生育治療後誕下一子，Alberto以83歲之齡再度當爸。

最新影片推介:

據外媒稱Alberto Cormillot本身與亡妻育有2名兒子，目前已經成年，並有3個孫女，他是知名的營養專家，曾在國際會議和期刊上發表過百篇科學論文，並撰寫了50多本有關健康教育的書籍，因為高學歷的背景，Alberto確信中文是未來的世界語言，所以當他知道妻子懷孕後，已經開始為兒子的未來打算，兒子現在只有9個月大，夫妻就為他聘請了中文老師，希望兒子從小習慣聽中文，「長大後學習中文會更容易、更好」。

用錄音方法留下記憶

而現年已經到了晚年的他，深知生命不是無限的，永遠無法看著兒子長大，所以用盡方法為兒子留下更多回憶，而平日都會抽空照顧兒子：「我明白生命不是無限的，我要陪著小寶貝直到某個時刻。」

Alberto在Instagram紀錄育兒的日常，從他最新上載的片段中可見，他特意為兒子辦了一個電話號碼，把生活上的大小事以錄音低下來，希望兒子長大後可以透過錄音回憶他。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好
17:55 2022/06/07
【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
16:53 2022/06/15
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
【父愛如山】妻兒衣食無憂爸爸日漸消瘦　兒子返家打開雪櫃始知驚人真相淚崩
12:42 2022/06/17
【父愛如山】妻兒衣食無憂爸爸日漸消瘦　兒子返家打開雪櫃始知驚人真相淚崩

你可能感興趣

【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好
17:55 2022/06/07
【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
16:53 2022/06/15
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
【父愛如山】妻兒衣食無憂爸爸日漸消瘦　兒子返家打開雪櫃始知驚人真相淚崩
12:42 2022/06/17
【父愛如山】妻兒衣食無憂爸爸日漸消瘦　兒子返家打開雪櫃始知驚人真相淚崩
網絡熱話 養生 兒童健康 爸媽心聲 家庭教育 老師 懷孕 阿根廷

最高瀏覽

【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛