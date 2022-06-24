【老來得子】83歲伯伯娶35歲嫩妻再度當爸　自知沒法陪伴成長一個方法讓兒子留記憶

▲ 陪得一日得一日！

老來得子經常聽聞，不過到83歲高齡仍有生育能力就非常少見，阿根廷一位營養專家Alberto Cormillot，2017年妻子去世，兩年後她再娶一名35歲的女生為妻，年齡相差58歲的「爺孫戀」透過生育治療後誕下一子，Alberto以83歲之齡再度當爸。

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據外媒稱Alberto Cormillot本身與亡妻育有2名兒子，目前已經成年，並有3個孫女，他是知名的營養專家，曾在國際會議和期刊上發表過百篇科學論文，並撰寫了50多本有關健康教育的書籍，因為高學歷的背景，Alberto確信中文是未來的世界語言，所以當他知道妻子懷孕後，已經開始為兒子的未來打算，兒子現在只有9個月大，夫妻就為他聘請了中文老師，希望兒子從小習慣聽中文，「長大後學習中文會更容易、更好」。

用錄音方法留下記憶

而現年已經到了晚年的他，深知生命不是無限的，永遠無法看著兒子長大，所以用盡方法為兒子留下更多回憶，而平日都會抽空照顧兒子：「我明白生命不是無限的，我要陪著小寶貝直到某個時刻。」

Alberto在Instagram紀錄育兒的日常，從他最新上載的片段中可見，他特意為兒子辦了一個電話號碼，把生活上的大小事以錄音低下來，希望兒子長大後可以透過錄音回憶他。

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責任編輯︰王明芳