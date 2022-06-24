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【海鮮舫沉沒】南韓拖船公司指珍寶海鮮舫遇浪受創未完全沉沒　不可能打撈擬鑿穿沉海

社會 14:44 2022/06/24

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拖船公司指珍寶海鮮舫遇浪受創未完全沉沒，打撈不可能擬鑿穿沉海。（資料圖片）

香港旅遊地標「珍寶海鮮舫」母公司日前公布，海鮮舫在南海不敵風浪沉沒，惟海事處本周四（23日）指，據船東提交報告，海鮮舫和該拖船仍在西沙群島一帶水域海面，引起大眾對海鮮舫翻側之謎的關注。據《有線新聞》今日（24日）報道，南韓負責拖船公司董事指，珍寶海鮮舫遇浪受創，但未完全沉沒，並講解事發經過。

《有線新聞》報道指，南韓拖船公司董事尹周東（譯音）指，該公司被獲聘將珍寶海鮮舫移往柬埔寨。海鮮舫經過海南島後，在6月18日下午，於西沙群島對開遇上約2米高的風浪。尹周東表示，當時公司接獲船長通知，指海鮮舫「左邊有些下沉」，6小時後情況愈加嚴重，而海鮮舫出發時吃水深度是1.5米，但其後船隻左邊已差不多沉至海平面。尹周東稱，拖船公司曾嘗試找附近港口，看看能否泊岸救回海鮮舫，又考慮過折返香港，但海鮮舫繼續下沉。

尹周東又在訪問中解釋，海鮮舫有8個浮力艙，負責使船隻浮起，而海鮮舫左邊船頭的浮力艙被海水打穿，但其他7個浮力艙仍然運作，海鮮舫至今未完全沉沒，間中會有部分船身露出水面。拖船則仍留在附近，確保航道上其他船隻不會撞過來。

至於能否打撈海鮮舫，尹周東則形容是「完全不可能」，指這是保險問題，若從保險公司的角度而言，「我們失去她了」。現時船東及保險公司，正計劃安排潛水員落水打穿其他未破損的浮力艙，令海鮮舫沉落海底。

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記者：黃穎津

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