【涉騙佣金】涉招聘多人訛稱保單經手代理　前保險經理被控串謀詐騙9月再訊

▲ 案件今於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。（資料圖片）

30歲前富衛保險經理涉招攬多名人士加入1間永明金融保險公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙永明金融共約3,000萬佣金，被廉署落案起訴1項串謀詐騙罪。案件今（24日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至9月16日再訊，被告准以現金5萬元保釋。

女被告為盧彥樺（30歲），報稱為富衛人壽保險(百慕達)有限公司時任分行經理，被控1項串謀詐騙罪。控罪指，被告於2016年2月19日至2020年6月16日期間，在香港與郭潤芳、黄蓮欣、梁紫穎、毛詠嫻、羅雅穎、鄧浩麟和杜偉濤，串謀詐騙香港永明金融有限公司（永明)，即不誠實地向永明偽稱除郭外，其餘6名代理分別是208份保單申請的經手代理，及導致永明批准上述7人申請和就該些申請分別向上述支付佣金、獎金、花紅和津貼 。

被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，並不反對被告保釋。裁判官將案件押後至9月16日再訊，被告准以現金5萬元保釋候訊，其間不得離港及不准接觸控方證人等。

廉署早前調查發現，被告涉嫌招攬上述7人加入永明工作，並向他們表示無須招納客戶。永明批准有關208份保單申請後，發放共約3,000萬元的佣金、獎金、花紅及津貼。被告涉嫌操控該6名代理用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，並向他們支付每人每月數千元作酬勞，該208份保單最終「斷供」並告失效。

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記者：梁錦麟