城大初創獨角獸　傲視同儕放眼國際

在創業圈裏，「獨角獸」是指成立不足十年、估值超過十億美元而未上市的企業，是不少初創的目標，但要突圍而出，成為躍身國際的獨角獸殊不容易。香港城市大學（下稱城大）一直主張「教研合一」，鼓勵學生及科研人才探索及應用新知識，多年來培育了一位又一位的創科菁英。他們於各自領域上都獨當一面，在國內外舞台上大展拳腳。



3D視覺傳感技術 推動行業革新



奥比中光科技集團股份有限公司是行業領先的3D視覺感知整體技術方案提供商，獲列入國家科技部「2017年中國獨角獸企業榜單」，由城大製造工程及工程管理學系博士畢業生黃源浩創立。黃博士表示，城大的教授具全球化視野，教學和研究都引領學生去學以致用，對他日後銳意要把學術的演算法公式轉為對工業和市民生活帶來便利的應用，有莫大裨益。



奧比中光近年發展迅速，憑着全棧式技術研發能力和全領域技術路綫佈局，在手機3D影像鏡頭、綫下零售等市場已率先突破百萬級出貨量，在生物識別、消費電子、人工智能物聯網、工業三維測量等方面亦有多項商業應用，服務全球過千家企業客戶及開發者。2018年，他們聯手螞蟻集團共同推進3D人臉識別業務發展。翌年，奧比中光的「海燕」3D視覺模組通過國家金融科技測評中心認證，達金融終端支付安全標準，並與中國銀聯共同建立3D視覺實驗室，加速「刷臉支付」的應用落地。

▲ 奥比中光科技集團股份有限公司董事長、城大校友黃源浩博士。

奧比中光更把技術應用到家居安防、VR參觀樓盤等方面，為市民在「衣、食、住、行」提供更便捷的消費體驗，並革新「工、娛、醫」多個產業，協助推進智能汽車、航天、土木工程企業於科研、製造和綫上檢測的創新。



活用科研技術 開拓更闊市場



另一間由城大校友創立的出色初創公司水中銀（國際）生物科技有限公司，由校友陳子翔和陳雪平博士早年成立。陳博士在城大攻讀博士期間，與導師、生物醫學系鄭淑嫻教授共同研發全球首創的「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎的毒理檢測技術，能於24至48小時內，篩查食品、藥品和化妝品等雌激素和過千種有毒化學品，無須使用動物測試，都能評估產品安全。她與城大商學院畢業的陳子翔合作，憑此項目於本地及海外創科比賽屢獲殊榮，並成立水中銀，將技術發揚光大。

▲ 水中銀早年憑「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎的慢性和急性毒理檢測技術獲日內瓦國際發明展最高榮譽大獎等多個獎項，左一及二分別為聯合創辦人兼首席技術官、城大校友陳雪平博士及水中銀創辦人兼執行董事、城大校友陳子翔。

水中銀近年積極研發新的功效測試技術，包括美白、抗氧化、抗炎等功效，並與內地多個協會制定行業標準，緊貼內地政府就化妝品功效宣稱的規範，為客戶提供功效測試服務；去年底與清華研究院搭建全球首個原材料與消費品大資料智慧平台，藉此建立原材料生物安全和功效數據庫，並幫助美妝和保健品企業更高效篩查原料，以生產更多安全有效的消費品。



結集優秀團隊 成就港產獨角獸



2014年成立的基因及診斷檢測公司Prenetics Limited，是香港新冠病毒檢測服務的主要供應商之一，城大校友曾志雄博士（Lawrence）是公司的聯合創辦人和首席科學官。Prenetics業務至今涵蓋基因檢測、疾病預防、個人化護理等層面，公司現有逾800人，分布全球七個城市，更成為首間在美國納斯達克上市的「港產」獨角獸。



Lawrence踏上初創路，源於就讀城大時逐漸對生物科技產生興趣，畢業兩年後毅然重返城大讀博士及跟隨現任城大副校長（研究及科技）兼楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦教授做研究，並決心把研究成果轉化應用。

▲ Prenetics聯合創辦人兼首席科學官、城大校友曾志雄博士。

Lawrence表示，過去8年，幸得團隊在技術研發、籌募資金、產品銷售等崗位發揮所長，將產品打入市場，令Prenetics穩步成長。他直言過程絕非一帆風順，全賴做研究時練就了凡事以堅忍不拔、恆常心面對的態度，而最難忘是莫過於應對疫情期間排山倒海的採樣與檢測工作，與團隊不時工作至通宵達旦。



他又憶述最初創業時連開公司銀行戶口、公司秘書服務等概念也沒有，因此十分支持城大最近推出的HK Tech 300計劃，讓有意踏上初創路的同學和年輕人對創業有更多了解，有利日後創業發展。



Prenetics不斷於技術開發及商品轉化中尋求突破，他表示長遠目標是打造方便易用的基因和病毒檢測平台，為客戶提供健康分析及個人化護理方案。



（特約)