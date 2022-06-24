【製毒判囚】涉夥兩外籍男女製毒囚29及28年　男子疑利用15歲女兒陪購製毒工具

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58歲男子涉串謀1名墨西哥籍男子及1名菲律賓籍女子製毒，涉及4.7公斤冰毒，案件經審訊後被裁定串謀製造危險藥物罪成，今(24日)於高等法院被判監29及28年。警方案件主管表示，涉案本地男子疑利用其15歲女兒，陪伴案中墨西哥籍男子購買製毒工具，惟沒有證據顯示女童知情，警方重申不會姑息販毒集團利用年青人進行販毒行為。

3名被告為林子健(58歲)、墨西哥籍男子 TORRES GONZALEZ Marco Valerio(35歲)及菲律賓籍女子 ENRIQUEZ Anna Mae Justimbaste(41歲)，3人同被控1項串謀製造危險藥物罪，控罪指3人於2019年3月5日至6日期間，在香港一同串謀製造危險藥物，即甲基苯丙胺鹽酸鹽(俗稱冰毒)。林被判監29年，其餘兩人判監28年。

毒品調查科高級督察吳龍於判刑後表示，毒品調查科探員根據情報及調查後，案發時於土瓜灣道截停1名本地男子，並帶到由其控制之單位調查，發現兩名外籍被告及冰毒半製成品，涉及4.71公斤冰毒。

吳指出，案件涉及的加刑因素包括案情嚴重和國際販毒因素，以及牽涉操控年青人進行販毒行為活動，並成功申請加刑。吳指出，有證據顯示被告林子健利用其15歲女兒，陪伴案中墨西哥籍男子購買製毒工具，但證據顯示女童並不知道所作行為與毒品有關。吳重申，不會姑息販毒集團利用年青人進行販毒行為。

吳續指，警方是次除成功檢控兩名協助製毒人士外，亦成功將安排兩名製毒男子之管理人繩之於法。吳指警方於調查期間搜集大量證據，包括數十小時閉路電視片段、被告入住酒店的記綠及電話資料等，旨在將販毒集團一網打盡，並向販毒人士表達警方對毒品零容忍態度。

▲ 毒品調查科高級督察吳龍。（林育慧攝）

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記者：林育慧