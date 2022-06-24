【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨　病倒堅持演出展現不屈精神

慶祝香港回歸25周年的電影《一樣的天空》由4位新一代執導的單元組成。影片於今年1月中拍攝，當中由潘梓然導演，張兆輝、胡鴻鈞及車婉婉主演的《乘風破浪》為第一個開鏡的單元。

拍攝當時正值寒流襲港，而故事最後一幕要出海在大帆船上拍攝。雖然氣溫低，海風又大，但為配合劇情，3位演員要穿著單薄的戲服拍攝。

展現不屈精神

因這結局一幕，劇組要多角度拍攝，演員們在船上待了很長時間，拍完後他們都大叫很冷。後來，輝哥才透露拍攝中途他已冷病，但他沒表現出來，一直堅持拍攝，撐到回家沖熱水涼。

《一樣的天空》在疫情最嚴峻期間拍攝，當時整個攝製隊都好擔心，不過大家拿出最好的表演，不容疫情影響進度，正切合《乘風破浪》想要帶出面對逆境的不屈精神。

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《乘風破浪》設定於2003年沙士疫情期間，跟這兩年新冠肺炎疫情近似，當時疫症對香港的打擊同樣很大，市面都是一片愁雲慘霧，大家同樣面對未知的恐懼，與及死亡的威脅。

電影中，胡鴻鈞的角色陷入生死未卜的險境；張兆輝的角色又染病卧床，兩父子都面對死亡挑戰，這跟香港的環境一樣，無論多艱辛，香港人都堅毅不屈，乘風破浪，勇往直前。