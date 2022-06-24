【焚身】小三陳靜大戰正室朱晨麗　朱朱讚Dada細心為角色做準備

▲ 陳靜、朱晨麗合演《焚身》。

由鄭嘉穎、陳靜 (Dada) 及朱晨麗 (朱朱)合作拍攝愛情驚慄電影《焚身》，在第二款預告，只見曝光更多驚慄場面！

Dada化身進擊的小三，登堂入室住進朱朱和嘉穎的大宅，更於預告末段隱約見到打鬥場面！

最新影片推介：趙希洛專訪

朱朱手指被挾傷

預告其中一個鏡頭只見琴蓋突然挾傷手指，好不嚇人，原來這是戲中Dada為了更進一步接觸嘉穎，不但登堂入室成為對方兒子的鋼琴老師，還因妒忌而刻意用琴蓋挾傷朱朱手指。

在入組開工前Dada特別花時間找鋼琴老師學習彈奏一曲，又指自己一向擔心演員安全，因此在拍挾手指前自己堅持要親自試一次：「劇組講已經做好安全措施，我想堅持夾一下自己隻手，看看是否真的夾不到，朱朱好專業，很多次都話無問題，她不會驚，我好欣賞她。」

而戲內其中一幕Dada要推開朱朱，由於走廊較窄，朱朱很易就會撞到樓梯扶手的角位，朱朱覺得要有危機感才好看：「以前都有拍過動作戲，所以會大膽一點，希望出來效果令觀眾真的會驚，真的跌落去才算成功，如果往往都就住拍攝那效果就不夠真實，現在觀眾很聰明的！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Dada朱朱互讚

提到今次兩人首度合作，Dada表示十分開心，因平時都會留意及欣賞對方，知道很多演員和朱朱合作後都很很賞朱朱。

Dada續言首次拍動作戲，難免擔心：「我和朱朱有好多打鬥場面，其中一場自己要拿著刀像入魔般想殺朱朱，現實中不可能會這樣，所以大家可以在戲中夾下、玩下這樣瘋狂的事情！」

▲ （發相）

朱朱亦稱見到Dada不斷催眠自己進入角色，大讚對方細心：「因為Dada要掐我條頸，她怕太大力會頂到我的喉嚨，令我不舒服，所以好多時都有留手，我就跟Dada說別留手，我需要那種感覺！」

她續指：「加上Dada的角色本身已有很多事情要處理，又要弄到自己像有精神病，她的眼神、聲線、身體語言等等一起配合，讓我覺得角色出來的效果會好好。」

Dada續指朱朱會提自己要捉哪位置：「朱朱還提我動作上個力度，好有幫助！」