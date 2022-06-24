【JUPAS】中大透過直接錄取計劃收生53人　涉理學、醫學士等24個課程

▲ 香港中文大學透過直接錄取計劃下將錄取53名學生。（資料圖片）

教育局於2022/23學年起推行「學校推薦直接錄取計劃」，每間本地中學最多推薦2名學生，經面試後毋須考慮中學文憑試（DSE）成績，亦可獲大學指定學科直接錄取，涉8大共146個課程。香港中文大學今（24日）公布，直接錄取計劃下將錄取53名學生，入讀24個課程，其中佔最多為理學，共錄取12人。

中大表示，292名學生獲推薦入讀中大，當中約兩成獲錄取，其中收生人數最多的課程為理學，錄取12人；內外全科醫學士課程和數學精研各錄取4人。中大入學及學生資助處處長王家徹表示，中大一直支持為具備多元才能的學生提供不同入學渠道，而不是僅考慮他們的公開試成績。他說，校方很高興通過計劃錄取一批多才多藝的學生，他們在體育、音樂、藝術與文化、領導力、創意及STEM等其他領域，均展現出優秀的天賦和成就。

中大有56個課程參與直接錄取計劃，為8大中最多，課程包括人類學、內外全科醫學士、語言學、計量金融、幼兒教育等。

直接錄取計劃考慮學生的學術及非學術範疇表現，例如其所獲獎項及成就等。所有獲薦學生均會獲大學安排面試，毋須達到文憑試「3322」門檻，通過面試者可獲直接錄取通知，而部分科目會設「預計成績」要求。

大學將於文憑試成績公布前，向獲推薦並成功申請的學生發出「直接錄取」通知。成功申請的學生必須在文憑試成績公布前決定是否接受錄取。學生一旦接受「直接錄取」即具有約束力，不論其文憑試成績如何，將不會獲其他課程考慮或錄取；其JUPAS申請亦會自動從JUPAS系統中刪除。

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責任編輯：黃悅晴