【親子活動】公共圖書館成立60周年　下月推免費實體和網上活動

▲ 公共圖書館成立60周年，下月推免費實體和網上活動（資料圖片）

為慶祝香港公共圖書館成立60周年，康文署香港公共圖書館7月起推出大型閱讀及親子活動「夏日閱繽紛」，舉辦一系列多姿多彩的實體和網上活動，將以「書香滿溢．喜閱六十」為主題，鼓勵兒童及青少年善用圖書館；所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。。



「夏日閱繽紛」將於7月16日至8月14日在各區公共圖書館舉行，其中「故事劇場」旨在透過故事和互動遊戲，培養小朋友對閱讀的興趣，劇場以粵語、普通話及英語分12節進行。

另外，家長與小朋友可在「親子工作坊」一同製作趣味手作如床前小燈座和立體捲紙畫等。「夏日閱繽紛」亦有專為青少年及成人而設的工作坊，讓參加者親身體驗製作酒精水墨畫及和諧粉彩畫。



網上活動方面，小朋友和家長可參與「ZOOM實時工作坊」學習繪畫和製作小手工。而「走讀．童遊手作」則讓小朋友一邊以線上形式參與文化遊，一邊製作手工，認識香港歷史文化及傳統民間藝術之外，更可閱讀精選主題故事。



此外，香港公共圖書館將陸續上載多條教授簡易科學實驗、繪畫技巧和小手工製作的短片至其YouTube頻道（www.youtube.com/user/hkplgovhkchannel）及康文署「寓樂頻道」（www.lcsd.gov.hk/edutainment/tc），讓家長和小朋友隨時參與精彩多元的圖書館節目。



圖書館另一夏日重點活動為「閱讀足跡：埗埗『童』遊圖書館」，由深水埗區公共圖書館主辦，社區團體及區內的社區圖書館協辦，透過故事坊、手作坊、小遊戲及圖片展覽，鼓勵小朋友認識和善用區内公共圖書館資源。



所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。有關「夏日閱繽紛」活動詳情，可瀏覽www.hkpl.gov.hk/srf，或致電2921 2660查詢。公眾亦可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook專頁（www.facebook.com/readingisjoyful）及Instagram專頁（www.instagram.com/readingisjoyful）了解更多公共圖書館的精彩活動和詳情。



為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，公眾人士在進入公共圖書館前必須利用手機／其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

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記者：鄧凱文