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【學校疫情】學校今錄199宗陽性個案　聖公會白約翰會督中學4C班停課一周

社會 16:38 2022/06/24

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，今日（24日）新增1,860宗確診個案，當中1,721宗為本地個案。衞生署衞生防護中心公布，學校今錄199宗陽性個案，涉及163間學校，包括29間幼稚園及幼兒中心、59間小學、72間中學及3間特殊學校，涉164名學生及35名教職員，過去7日共83間學校呈報2宗或以上個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聖公會白約翰會督中學4C班增3宗個案，該班別有29名學生，須停止面授一星期。

荃灣聖方濟中學籃球校隊再多1宗個案，累計共12宗個案。赤柱聖士提反書院宿舍共52人檢疫，當中亦再新增1人確診，累計共10宗個案。

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記者：黃穎津

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