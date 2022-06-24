【廉政公署】立法會財委會通過開設廉署3個首長級職位　執行國際反貪局聯合會主席職務

▲ 立法會今日以視像形式舉行財務委員會。（資料圖片）

立法會今日以視像形式舉行財務委員會，通過廉政公署開設3個首長級職位，其中包括一個相當於首長級薪級第三點的高級助理處長，職銜定為國際合作及機構事務處處長，為期3年，以支援廉政專員執行國際反貪局聯合會主席職務。

另外兩個職位分別是相當於首長級薪級第二點的助理處長，以及重編一個常額職位。該常額職位涉及開設一個助理處長常額職位，並刪除一個同屬長級薪級第二點廉政公署秘書常額職位以作抵銷；同時新增8個有時限非首長級職位。

文件指，相關建議源於廉署為了支援國家的「一帶一路」倡議，首長級人員的工作量因此已到極限。隨着廉政專員今年年初獲選為國際反貪局聯合會新一屆主席，廉署在國際合作方面的工作達到新高峰，而工作量亦因而大增，使原來已極度緊絀的首長級人員人手不勝負荷。

由於早前人事編制委員會不建議財委會進一步討論相關文件，並無3名委員要求推翻小組的建議，相關建議今日以舉手形式獲得通過。

按薪級中點估計，建議開設高級助理處長及助理處長編外職位所需增加的年薪開支為4,934,400元，所需增加的每年平均員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，則為6,542,280元；建議將1個廉政公署秘書常額職位重編為1個助理處長常額職位，並不涉及額外開支。

另外，財委會主席陳健波獲委任為行政會議非官守成員，為平衡行政會議及立法會工作，他早前已表示將會辭去財委會主席一職，並將於財委會選出新主席後生效。已擔任財委會主席7年的陳健波今日表示，感謝各位議員於過去最艱難時間，齊心以及令會議舉行暢順，協助政府撥出款項。

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記者：陳葆琳