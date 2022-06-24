【最新疫情】新增1,860宗確診個案　本地感染逾1700宗【不斷更新】

▲ 本港疫情回升。（黃建輝攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（24日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

今日新增1,860宗確診個案，本地感染佔1,721宗，當中1,111宗屬快速測試陽性；另有139宗輸入個案。今沒有新增死亡個案。

【16:52】

何婉霞說，目前產婦入院時要進行檢測，如呈陽性會入住隔離設施等候觀察，會按其需要安排合適支援，包括止痛等。

【16:50】

被問到有政府官員確診，當局估計政府總部內會否出現群組，及如何評估風險，張竹君說不會公布個別個案資料，亦不會就個別個案評估風險。她說，密切接觸者普遍指同住家人，或傳染期內曾一起進行不戴口罩活動的人士，如果一般來說，有戴口罩的活動不會當作密切接觸。

【16:40】屯門海港酒樓多7名食客確診

今新增21宗懷疑BA.2.12.1個案，6宗為沒有源頭的本地個案。其中屯門海港酒樓多7名食客確診，累積33食客、4名緊密接觸者確診。當晚共270多位食客，他們均須強檢；當局在酒樓採取的環境樣本均為陰性。詳情即看：【下一頁】

機電工程署今早到屯門海港酒樓視察通風情況，當局未收到報告。目前已知有確診食客坐於酒樓較入及中間位置。

5宗本地個案涉BA.4或BA.5：其中一宗為86歲女士，她曾與一名於6月10日由印尼抵港的人士居住；另有一家三口，曾與一宗6月12日由馬來西亞輸入的個案有關；居於元朗新圍邨的49歲男子，於冠忠巴士上班，會接載旅客到檢疫酒店，有定期檢測，上班時有着全套保護衣。

【16:36】學校今錄199宗呈報個案 聖公會白約翰會督中學4C班3人確診

今錄199宗學校呈報，96宗屬今日呈報，包括164學生、35位教職員，涉163間學校。聖公會白約翰會督中學4C班有3宗個案，該班須停課一周。荃灣聖方濟中學籃球校隊及赤柱聖士提反書院宿舍再有新增確診個案。詳情即看：【下一頁】

【16:34】4間院舍有院友須檢疫

4間院舍有院友須接受檢疫，包括：東華三院方王換娣安老院，該院1樓6月18日曾出現確診個案，地下一層新增2名職員確診，該院累積9宗個案；耆康會何善衡夫人敬老院有2名院友及1名職員確診；松齡雅苑有2名院友確診；曾出現確診個案的富泰護理安老院再有人確診，其中一名確診院友涉變種病毒BA.2.12.1，目前該安老院有40至50人要檢疫，累計有8名院友、4名職員確診。

【16:32】

何婉霞說，目前有552名確診病人留醫，當中100名為新增確診病人；昨新增2名情況嚴重病人；現有10名危殆病人、11名嚴重病人留醫，當中2名危殆病人於深切治療部留醫。

她指，近日入院的病人病情較輕及穩定，情況嚴重的病人數量暫時未見大幅飆升。

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責任編輯：TOPick港聞組