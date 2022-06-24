【港區國安法】涉網上發布煽動帖文　兩男被控煽動意圖還押候訊

▲ 30歲資訊人員及26歲無業男涉多次在連登討論區及Instagram發布涉及煽動意圖帖文，案件於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

30歲資訊人員及26歲無業男涉多次在連登討論區及Instagram發布涉及煽動意圖帖文，日前被警方國安處拘捕，各被控1項作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，兩被告暫時毋須答辯。裁判官應控方申請，將兩案押後至8月4日再訊，以待警方進一步調查，包括檢視被告手機及電腦等電子設備內容，兩被告還押候訊。

被告陳偉倫（30歲，資訊人員，）控罪指他於2021年7月1日至2022年6月23日期間，在LIHKG發布及/或持續展示陳述、相片和海報。被告陳冠旭（28歲，無業），控罪指他於2021年1月17日至2022年6月13日期間，在 Instagram發布及/或持續展示陳述、相片和海報。

控罪指，兩人均具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

兩被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括檢視被告手機、因為及電腦等電子設備內容。裁判官應控方申請，將案件押後至8月4日再訊，並拒絕被告的保釋申請，兩被告還押候訊。

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記者：梁錦麟