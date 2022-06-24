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【J2新節目】J2ers開箱兼實測網購神器　何沛珈贏群組管理員名銜

娛樂 17:03 2022/06/24

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J2於今晚（6月24日）首播的3個全新節目，包括︰林溥來（Patrick Sir）主持的《呢鋪開乜︰開卷》、《無心睡眠》、由梁諾妍與一眾J2ers挑戰險山險水的《意外步出》、《J2ers︰不正常愛情研究所》。

明晚（6月25日）9點半及10點半J2 Naughty則將會有由郭偉亮（Eric Kwok）和方力申主持的《鋪鋪Poker》、《揾鬼同你瞓》。

最新影片推介：趙希洛專訪

J2ers「開箱」

昨晚（23日）首播的《J2ers：Blah Blah BLAH 試新室！！》，由6位J2ers胡敏芝（Karen）、黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、何沛珈（Roxanne）主持。

他們搜羅網上各種產品，在電視箱前「開箱」，輕巧如化妝品、衫褲鞋襪、潮牌手袋，重型如電子產品、電競型電腦產品都有，得定唔得J2ers都會幫你以身試伏，有嗰句講個句。

主持大比拼

6位主持被突擊問問題，第一題「MSW」點解已難到很多人，只有Karen答到「冇所謂」；第二題「2022年最新港鐵站」叫咩名？就係人都知會展站。不過最後一題「香港最新Boardgame主題館」喺邊，沒有一個J2ers識答，全部貼上「fail」貼紙。

而6名J2ers在以身試伏之前，他們同意以「新丁試新things」為口號，訂定規距，包括︰ Don Don不准講鹹濕嘢、Liam不准遲到、唔准講廢話、講真話，試真啲試新啲，最後selfie留存。

入到戲肉每位主持要獻上自備推介精品比拼，分別有除餸漬濕紙巾、一人洗衣機、有點hea的相機、打機專用mouse、唱歌咪同小型夾萬。最後由護士出身的Roxanne介紹的洗patpat神器勝出，她同時贏得群組管理員的名銜。

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Liam測試神器

Liam獲委派以血肉之軀試感受。眾人起哄去到廁所直擊，在廁格內的Liam，起初對神器都表示可以接受，話「係較難搵位同埋凍水有啲唔舒服」。但當調到最高段速時，Liam面容扭曲大叫話「high speed一秒都唔得，太衝擊。」

事後大家對神器投票，結果是「不了」有3位、「有feel」2位，Liam以過來人表示覺得用後衛生，而Karen提出重點是神器沒有加溫裝置，所以大打折扣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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