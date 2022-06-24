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【隔代遺傳】白人夫婦誕黑人女兒信隔代遺傳　父親離世女兒驗DNA求證揭驚人真相

健康 17:36 2022/06/24

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白人夫婦誕黑人女兒，女兒在父親離世後驗DNA找真相。

隔代遺傳情況偶有發生，長相與父母差異大，或令自己懷疑自己是否親生子女。英國則有一對白人夫婦誕下黑人女兒，他們多年來對外宣稱是隔代遺傳。父親深信是罕見的醫學奇蹟，從沒質疑，而且十分疼愛女兒，惟女兒一直對自己身世感到疑惑。至父親病逝，女兒為找尋自我身分而驗DNA後，終揭真相。

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父親深信隔代遺傳

綜合外媒報道，英國女作家Georgina Lawton去年出書親述自己的身世，書名為《Raceless: In Search of Family, Identity, and the Truth About Where I Belong》。Georgina Lawton有著一雙棕色眼睛，一把黑色曲髮，皮膚黝黑。她表示，弟弟擁有一隻藍眼睛，父親為英國人，母親為愛爾蘭人，自小就與家人在倫敦生活。父母是白人，自己卻一副黑人外表和膚色。但Georgina表示，父親Jim Lawton從沒質疑她的身世，甚至疼愛有加，從沒讓她覺得自己與家人是不同的。

面對外界的質疑，他們總是解釋這是源於罕見的隔代遺傳——因為母親是愛爾蘭人，其家族來自克萊爾郡一個小鎮Spanish Point，當地大多數人是多種族混血兒。Georgina稱，自小就被教導，對任何質疑身分的人保持防禦狀態，或要完全避開，不談論種族問題。

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女兒驗DNA求證身分

2015年，父親因癌症離世後，Georgina決定接受DNA測試，坦言「我真的很想知道自己頭髮和膚色的答案」。測試結果發現，Georgina是43％尼日利亞人，證明Jim Lawton並非親生父親。知道答案後，她怒髮衝冠，聲嘶力竭質問母親。最終，母親承認當年倫敦一間酒吧與一位黑人發生一夜情，因而懷有Georgina。但母親稱，對那位黑人的事情一無所知，包括其種族。

真相揭曉後，Georgina一時三刻難以接受，但父親Jim Lawton在她心中地位不變。隨著時間過去，她終面對到事實，並撰文寫個人成長經歷、身世，於去年出版回憶錄。她稱，若有人對種族、身分如何影響生活這課題有興趣，此書會適合他們，希望能幫助同樣有身分認同問題的人。

著作面世後，她在twitter發文表示，「真希望父親此刻在這裡慶祝」，並說「若沒有家人的影響，我不會成為今天的這樣的一個人/作家。」

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責任編輯：羅嘉欣

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