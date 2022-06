【隔代遺傳】白人夫婦誕黑人女兒信隔代遺傳　父親離世女兒驗DNA求證揭驚人真相

▲ 白人夫婦誕黑人女兒,女兒在父親離世後驗DNA找真相。

隔代遺傳情況偶有發生,長相與父母差異大,或令自己懷疑自己是否親生子女。英國則有一對白人夫婦誕下黑人女兒,他們多年來對外宣稱是隔代遺傳。父親深信是罕見的醫學奇蹟,從沒質疑,而且十分疼愛女兒,惟女兒一直對自己身世感到疑惑。至父親病逝,女兒為找尋自我身分而驗DNA後,終揭真相。

父親深信隔代遺傳

綜合外媒報道,英國女作家Georgina Lawton去年出書親述自己的身世,書名為《Raceless: In Search of Family, Identity, and the Truth About Where I Belong》。Georgina Lawton有著一雙棕色眼睛,一把黑色曲髮,皮膚黝黑。她表示,弟弟擁有一隻藍眼睛,父親為英國人,母親為愛爾蘭人,自小就與家人在倫敦生活。父母是白人,自己卻一副黑人外表和膚色。但Georgina表示,父親Jim Lawton從沒質疑她的身世,甚至疼愛有加,從沒讓她覺得自己與家人是不同的。

面對外界的質疑,他們總是解釋這是源於罕見的隔代遺傳——因為母親是愛爾蘭人,其家族來自克萊爾郡一個小鎮Spanish Point,當地大多數人是多種族混血兒。Georgina稱,自小就被教導,對任何質疑身分的人保持防禦狀態,或要完全避開,不談論種族問題。

女兒驗DNA求證身分

2015年,父親因癌症離世後,Georgina決定接受DNA測試,坦言「我真的很想知道自己頭髮和膚色的答案」。測試結果發現,Georgina是43%尼日利亞人,證明Jim Lawton並非親生父親。知道答案後,她怒髮衝冠,聲嘶力竭質問母親。最終,母親承認當年倫敦一間酒吧與一位黑人發生一夜情,因而懷有Georgina。但母親稱,對那位黑人的事情一無所知,包括其種族。

真相揭曉後,Georgina一時三刻難以接受,但父親Jim Lawton在她心中地位不變。隨著時間過去,她終面對到事實,並撰文寫個人成長經歷、身世,於去年出版回憶錄。她稱,若有人對種族、身分如何影響生活這課題有興趣,此書會適合他們,希望能幫助同樣有身分認同問題的人。

著作面世後,她在twitter發文表示,「真希望父親此刻在這裡慶祝」,並說「若沒有家人的影響,我不會成為今天的這樣的一個人/作家。」

