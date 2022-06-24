【減肥大作戰】美國研究指男友愈醜女友愈難瘦　伴侶愈靚仔或促女友積極減肥

▲ 男性伴侶愈醜女友愈難瘦，伴侶愈靚仔或促女友積極減肥。

女性話題似乎總離不開減肥，常見一些並不肥胖的女士也常說要減肥，而這可能是心理壓力造成。美國研究指，女性身材會受伴侶外表影響。伴侶外表帥氣，會讓女性更在意維持自己外表及身材，造成壓力。反之，若伴侶長得越醜，女性就越難成功瘦身。

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佛羅里達州立大學研究者雷諾茲（Tania Reynolds）及教授，針對113對年約20歲的新婚夫婦進行研究，發現女性執行減肥的驅動力，可能源自伴侶的外表魅力。研究結果顯示，若伴侶有魅力，女方會更積極減肥變瘦。

雷諾茲表示，伴侶外表優越，女方可能因此產生心理壓力，擔心身材不及伴侶的期望而失去安全感。同時，女性會將此壓力變成動力，不斷減肥以追求更苗條身材。長期而言，有可能減肥過度，甚至造成憂鬱、焦慮等心理困擾。

相反，若伴侶又胖又醜，女方的不安感會下降，從而不嚴格要求身材，雙方會一同在不自我約束情況下日漸變胖。同時發現，就算女方外表再優秀，或男性自身吸引力下降，都不會增加男性的減肥動機。

多讚美增加自信

雷諾茲認為，一些對身材外貌話題較為敏感的女性，是需要伴侶的不斷肯定、提醒她們「妳很美」，讓她們知道無論外貌或身材如何，自己都會被愛。也要向女方強調，她們除外在魅力還有更多其他優點，例如，善良、聰明、善解人意等性格上的讚美，同樣可以讓她們恢復自信，緩解容貌焦慮。

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責任編輯：羅嘉欣