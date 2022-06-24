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【污水檢測】沙田翠擁華庭及元朗朗屏邨等污水陽性　當局派19萬快測包

社會 16:32 2022/06/24

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(資料圖片)

政府今日（24日）表示，沙田及元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

沙田區 — 富寶花園、利安邨、錦英苑、翠擁華庭及錦龍苑

元朗區 — 朗屏邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

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責任編輯：余思嵐

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