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【J2新台歌】「SherKa」CP合體拍MV　潘靜文扮AI騷美腿：有啲唔認得自己

娛樂 18:43 2022/06/24

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潘靜文與Aska「SherKa」CP合體為J2新台歌拍MV。

TVB J2日前「再出世」，一口氣推出15個全新節目，J2創意總監C君親手寫開台歌《I Just Wanna借啲意》，以及收台歌《聽晚見唔見到你》。其中，《聽晚見唔見到你》由憑《聲夢傳奇》入屋的張馳豪（Aska）主唱。

《聽晚見唔見到你》MV邀請同為第一輯《聲夢傳奇》學員的潘靜文（Sherman）任女主角，二人再次以熒幕情侶「SherKa」合體，向兩邊粉絲們使出「愛心攻擊」，親密場口點到即止，看到人心跳加速！

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首演MV女主角

《聽晚見唔見到你》MV裡Sherman化身AI機械人，這個AI造型有別於劇集《智能愛人》李佳芯飾演的「阿寶」，身穿露肩白裙的Sherman大晒鎖骨骨感美，還配搭白色絲襪，翹腳擺甫士，仙氣得來又帶女人味。

Sherman與Aska一如以往未有更進一步的「親密」，拖手、擁抱、摸頭，頂盡向Sherman獻上吻手禮，盡顯紳士風度。

Sherman將當日拍攝的靚相放到社交平台，她透露首次為別人拍攝MV，對於MV中的夢幻造型，她坦言連自己也認不出自己。她留言：

Aska主唱J2全新台歌 <聽晚見唔見到你> MV
第一次幫人拍MV 我係AI
多謝 @keyko716 同成個團隊拍到我都有啲唔認得自己
@askacch 最佳拍擋

而Aska亦有分享花絮相片，除了與AI Sherman的CP場口，他還在鬧市的高樓大廈天台取景，五光十色的萬家燈火，代表著每一戶港人意思。

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【聲夢傳奇】張馳豪潘靜文互相欣賞　合作寫歌《你的晚安我的早餐》延續《青春本我》浪漫

幻想Aska是偶像

Aska與Sherman早前在TVB劇集《青春本我》中飾演一對校園小情侶，充滿初戀的青澀味道，獲不少粉絲支持。

Sherman直言當初擔心Aska的粉絲不接受自己，她曾透露首次跟對方演戀人的時候，要幻想Aska是自己很迷戀的偶像才可以入戲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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