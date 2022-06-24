【酒家爆疫】屯門海港酒家再多7人確診　270多人曾於指定時段用膳需檢測

▲ 卓爾廣場海港酒家。（林宇翔攝）

本港疫情持續，今日新增1,721宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

在院舍方面，今日有4間院舍有院友需接受檢疫或撤離，包括東華三院方王換娣安老院，早前6月18日已有1宗位於安老院1樓的個案，同層人士已檢測，今次個案位於地下層，有2個工作人員和過去2日累積9宗個案；院內人員已撤離。

另一間院舍為耆康會何善衡夫人敬老院，其2樓有2名院友和1名工作人員確診，相關院友和工作人員需檢疫。第三間是松齡雅苑，有2名院友確診；富泰護理安老院續有個案浮現，累積至今有8名院友和4名工作人員確診，其中1個個案懷疑是BA.2.12.1個案。

變異病毒株方面，輸入性個案的BA.2.12.1個案累計有208宗個案。

本地新增5宗懷疑BA.4及BA.5個案，其中一宗是86歲女士，與6月10日從印尼回港的人士同居，該名印尼回港人士在回港後第9日確診；除出外檢測外，2人均無離家，暫時情況穩定。

第二個與輸入個案相關的個案，是一家三口個案，他們與馬來西亞抵港人士同居，馬來西亞抵港人士6月20日的9日樣本呈陽性，其3位家人亦確診。

另一宗懷疑感染人士是49歲男子，在元朗新圍邨居住，在冠忠巴士公司上班，負責接載檢疫旅客由機場到酒店，有作定期檢測，有機會穿衣除衫時受感染。

張竹君表示，今日再多21宗疑染BA.2.12.1本地個案。衞生防護中心昨宣布屯門卓爾廣場海港酒家爆疫，張竹君交代調查進度指，今日再多7宗個案，另外有3位緊密接觸者確診，至今累計33名食客和4名緊密接觸者確診。33名食客的年齡介乎6至69歲，6月19日至22日發病，包括20男13女，根據疫苗通行記錄，有大約270多位人士，曾於指定時段用膳，他們均需接受檢測；店內19個環境樣本呈陰性。

張竹君又指，機電工程署已到場視察，暫未有資料更新，而確診食客的座位分佈分散，全部均是6月10日6時後用膳；暫時亦未能確認感染源頭。

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記者：陳梓蔚