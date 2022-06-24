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【星級保養】45歲大S婚照曝光被大讚凍齡　6大護膚秘訣魔鬼修身餐單全面睇

保健美顏 17:12 2022/06/24

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大S靠6大護膚秘訣保持凍齡外貌。

徐熙媛（大S）閃嫁韓國男星舊愛具俊曄，日前具俊曄就現身由劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，大方公開他跟大S的結婚照片，又講述二人當年分手原因及重逢經過，引發話題。

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大S與具俊曄的婚照公開後，不少網民大讚大S保養得宜，外貌相當年輕，除了祝福二人很登對外，更有網民留言稱「徐熙媛這張照片說是20幾歲我也信。」其實大S多年來一直維持良好生活習慣，靠6大護膚秘訣，以及嚴格控制飲食，保持凍齡美貌。

點擊睇大S的6大護膚秘訣：

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在身材管理上，大S也有一套心得。為了修身，她揀選了魔鬼餐單，曾經極速在兩個月內減去10公斤（22磅）。她會以原型食物為主，如以新鮮水果取代果汁、番薯或糙米取代白飯，並奉行晚上6點後不吃的標準，以下是大S一天餐單：

  • 早餐：半瓶無糖優酪乳、配1/4個火龍果
  • 午餐： 2至3塊肉片加2碗青菜，不吃飯
  • 晚餐：6點後不吃

另外，大S一星期會做3次運動配合飲食，包括Zumba、瑜伽、皮拉提斯，以及深蹲、舉啞鈴等重量訓練，以助她減肥塑身。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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