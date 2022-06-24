【最新疫情】救護車召喚連續3日未達標　消防處籲確診輕症者勿召喚

▲ （消防處提供）

消防處今日（24日）在社交平台表示，近日疫情有上升的跡象，市民對救護服務的需求亦有所增加，消防處連續3日（6月21日至6月23日）未能達到緊急救護召喚目標（92.5%）。

消防處再次呼籲輕症確診的市民，無需急於召喚救護車到急症室，將有限救護服務資源留給有急切需要重症人士。如果快速抗原測試或核酸檢測呈陽性，請善用「衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格」提供資料。症狀輕微並有自理能力人士，而想盡快入住社區隔離設施，可以聯絡消防處盡快安排入住社區隔離設施。

聯絡消防處途徑

智能回覆WhatsApp服務平台（按下連結香港消防處 HKFSD傳送信息wa.me/85252332939?text=我需要入住隔離設施 ）

電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk

微信帳號：fsd_cif

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責任編輯：余思嵐