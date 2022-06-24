【日本通關】旅行社推自組「家庭式」日本團吸引港人　業界料南韓團或更有吸引力

▲ 本港再有日本團出發。（黃建輝攝）

日本是港人其中一個最喜愛旅遊城市，疫下之下很多市民都「禁飛」，不過近日陸續有日本團出發，惟現時港人到日本需要申請簽證，有旅行社認為有關手續繁複，會令旅客卻步，有意下月爭取代客人辦理簽證。有旅行社表示現時查詢南韓團客人增加，會力谷南韓團。

美麗華總經理李振庭指出，港人到日本的簽證申請過程繁瑣，加上回港前的核酸檢測費用高，令不少旅客卻步，他解釋香港旅行社需先把旅客的證件資料經電郵遞交給日本接待旅行社，經由他們遞交給日本政府機構檢查，再由他們出簽證批准紙，香港旅行社收到後，會交給旅客，旅客需上網預約時間，親身去日本簽證申請中心辦理簽證，他認為疫情下需要旅客親身去辦理簽證這樣的安排不合理。

至於在回港前需要在日本進行核酸檢測，費用是約2,000港元一人，若四人一團，單是檢測費用已經花費8,000元，較其他國家貴，例如泰國一次檢測只需要700多元。同時在簽證方面亦較多手續，馬來西亞不需要簽證，南韓將於在7月1號取消簽證安排，或會令港人選擇到南韓旅遊。

他表示現時查詢南韓團的客人較日本多，加上南韓團費比日本團便宜一半以上，南韓觀光社做了不少推廣，他表示將會大力推廣南韓團。

康泰旅行社旅遊管理部及澳門分公司總經理左文偉表示，現時他們主力推出「幾人成團」的自組團，期望吸引多些家庭客，他們會在日本當地安排會粵語的導遊協助，雖然團費較高，但勝在時間較彈性，客人也會有更多自主安排旅程的機會。

另外他反映有不少客人覺得自行辦理簽證頗為麻煩，期望於7月可以爭取代客人辦理簽證，相信不會增加團費成本，只會向每名旅客收取約100至200元的手續費。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：何彤茜