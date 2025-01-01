叱咤2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄

▲ 姜濤憑《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」，追平張學友及陳奕迅兩大歌神在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的紀錄。

【叱咤2024 / 叱咤樂壇流行榜2024 / 姜濤】於亞洲國際博覽館ARENA舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，姜濤奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」外，大獎「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」也由姜濤憑《好得太過份》奪得！

今次撃敗盧瀚霆《Hey Hey OK!》、陳卓賢《以孤獨命名》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》的姜濤，已是連續6年有歌入圍「我最喜愛的歌曲」最後5強，當中最近5年連續都由他奪大獎。

同時，姜濤憑《好得太過份》追平張學友及陳奕迅兩大歌神在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》紀錄，成為第3位5度奪得「我最喜愛的歌曲」大獎的歌手。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 姜濤《好得太過份》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。 ▲ 姜濤《好得太過份》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」。

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