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【香港抽水王】加碼以千萬要求陳凱琳胞弟驗DNA　Derek受壓揚言離港林作驚覺玩出火

娛樂 18:01 2022/06/24

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加碼以千萬要求陳凱琳胞弟驗DNA，Derek受壓揚言離港林作驚覺玩出火。

以「抽水」聞名的林作眼見陳凱琳（Grace）的胞弟Derek於父親節貼出與爸爸的合照，提起Derek一直被質疑有印巴血統的傳言。他更揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬，向Derek發出挑戰，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

後來，他更決定找媽媽王莉妮「加碼」幫忙，林媽媽又的確表示以一千萬支持兒子！

事件再有新發展，林作於社交網留言表示已收到陳凱琳弟弟Derek的回應，他也表示震驚、不知如何應對，兼且於今日下午4時發布消息。

正當網民懷疑林作「走數」，他於今日下午約5時於社交網公開Derek回應的影片！

最新影片推介：趙希洛專訪

Derek揚言離開香港

林作曾公開陳凱琳胞姐Joyce的私下回覆，「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」，而Grace、Derek一直也未有就事件回應。

在林作公開的27秒短片中，Derek全程以英語說話，他未有講述自己的身份，大概指自己感謝父親，也很愛對方、這個家。他又指而自己將會離開香港、掛念大家，也會與大家保持聯絡，並且希望可以很快再與身邊的人見面。

（影片截圖）

林作：我願意收回我的offer

林作上載Derek的短片，並寫道：

昨晚，本人收到疑似陳家打手（無法確認，是假account），和本人分享了Derek的最新消息：

Derek, 可能因為不想面對壓力，決定要離開香港了。他拍了一段告別短片給大家。
本人在今早看到他的告白短片後，嚇了一跳。

我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。
Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。

一家人和睦最好。昨天才拍片，不需要今日就鬧脾氣。
本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。

只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。

各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。

各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：
Derek 不要走！

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網民討論

在林作公開Derek的短片後，網民於帖文下留言表示好奇Derek的去向，又從Derek的說話方式、身體語言來質疑他的國藉，又有網民好奇林作是否接收到「指令」而放棄狙擊。

網民留言道：「你都有返DD嘅良心總算冇令我對你太失望」、「林生係咪收到江湖追殺令呀」、「最慘係連佢都懷疑緊自己」、「無論講野個tone個節奏，同埋個body language，真係點睇都唔似係華人」、「你又搞到人哋唔開心」、「再抽一下兼收返offer」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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