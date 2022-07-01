【為母則強】港媽擁著名朱古力品牌及公關公司　疫情放慢腳步親自湊仔把孩子放首位

▲ 經營公關公司及朱古力網店Sayvour的蔡詠琦（Catherine）， 一直都是典型的事業女性，但自從成為媽媽後，便把兒子們放在第一位，親自照顧他們。（被訪者提供）

中國人認為「三年抱兩」最理想，80後港媽蔡詠琦（Catherine）是代表人物，分別於2017年及2019年誕下兩子，要照顧家庭之餘，還要打理公關公司及著名朱古力網店Sayvour，一人身兼三職，公私繁忙。她自言在職媽媽要把孩子放在第一位，才可讓他們健康成長。

▲ Catherine曾被邀到鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》接受訪問，更向各主持人送上朱古力。（被訪者提供）

性格開朗的Catherine，大學畢業後在Marketing及PR公司工作，於2010年創業開設公關公司，客人主要以餐廳居多，讓她認識飲食業，更對這行業產生濃厚興趣，尤其喜歡製作甜品及朱古力，於是在2016年創辦朱古力品牌Sayvour。

當時她跟一位廚師合資，但未正式營運卻先迎來難關。「廚師說自己患上抑鬱症，由於他是朱古力店的靈魂人物，故我願意延期開業。他卻堅持要養病並要求拆夥，原來是跟另一位投資者合作開設一個全新的甜品品牌。」

令她更感煩惱是這位廚師隨後更撬走其他員工，後來她靠從前做公關的人脈，迅速聘用員工頂替，朱古力店終能如期開張。

▲ 當時她陀着弟弟時籌辦的公關活動。（被訪者提供）

感謝周慧敏無私幫助

由於想測試朱古力的市場反應，在同年結婚的Catherine便以朱古力作婚禮的回禮禮物。「當時周慧敏是賓客之一，大讚朱古力很美味，更把朱古力放在自己的社交媒體，Sayvour便很快被人認識。」

憑著明星效應，加上以創意的手工製字母朱古力作招徠，品牌迅速竄紅，更吸引不少大型商場主動邀請開設Pop-Up店。

事業發展理想，Catherine這時卻懷孕，但由於生意太繁忙，她並沒有停下來，事事仍親力親為。「大仔比預產期早上一個月出世，前一天我在公司工作到好夜，然後跟丈夫出街食晚飯，凌晨時份穿水，當時我們還未準備『走佬袋』就慌忙入醫院，我只帶了部Laptop，準備生完後便投入工作。」

入院26小時後，順產誕下大仔。「他早上出世，我下午已工作。因為當時是12月初，正迎接聖誕的黃金檔期，忙到沒有時間休息，要覆客人的電郵。」

▲ Catherine一家四口感情很好，去年底更為哥哥（右二）舉辦生日會。（被訪者提供）

放棄做大學兼職教授

當成為母親後，Catherine仍積極投入工作。不過當細仔於兩年後出世，她便意識到自己的角色需要調整。「細仔在2019年5月出世，不久出現社會運動。2020年初疫情來襲，PR公司生意就受重創，朱古力店生意也受影響。」這時她經常在家工作，跟兩個兒子的相處時間更多。

後來疫情逐步緩和，市面也開始復常，她仍繼續留在家工作，更開始把部分工作交由其他員工處理，以照顧孩子為首要任務。「我覺得生意大有大做，細有細做，只要能營運到，我已滿意了。因為作為一位在職媽媽，還是要把孩子放在首位。」

原本她在大學做兼職講師，為了方便照顧兒子，也只好呈辭。「我在浸大、城大及港大的市場學系任Part Time Lecturer，疫下轉上網課，每堂要3個小時，我要湊小朋友所以很難在家長時間上堂，所以惟有辭職。」

▲ 她到兒子的幼稚園參加家長教師會活動，介紹自己職業為朱古力甜品師，並教他們製作朱古力，且灌輸液體固體的概念 。(被訪者提供）

兩個分別4歲半及3歲的兒子，性格各異，Catherine說在教養上有所不同。「哥哥記性好，語言能力佳，故我讓他多接觸文字，他兩歲時已懂得念唐詩，更可以自己睇英文書。某天我穿上一件印有聖經金句的T-shirt，他竟然可以全句讀出來，好厲害。」

弟弟因出世大半年後便遇上疫情，於是他的學習地方便主要在家中。「哥哥有時要上網課，他在側邊『旁聽』，從中學會不少新知識，他的學習及吸收能力很強。」

除了因材施教，她也把做生意的經驗套用在教育上。「Problem Solving（解決問題）是做生意必備的條件，小朋友都必須有這能力，有時他們玩Lego遇到挫折，可能會發脾氣，我便先安撫他們情緒，再引導他們想出解決問題的方法。另外我亦培養他們Creative Thinking（創造思維），就好像PR公司搞活動，每次都需要有創意，故此在每天講故事時間中，鼓勵他們設計故事情節及提出創新意念，令故事更生動有趣。」

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跟同學媽媽建立關係

為了解兒子在學校的情況，Catherine每天會親自接送他們返學。「我可以認識同學的父母，大家交流課堂上的學習進度，了解兒子的個性及行為，也會約一些媽媽一起食早餐，大家可以傾偈放鬆一下。」

做媽媽當然有壓力，尤其要面對這兩年疫下的學習新模式。Catherine笑說：「大仔及細仔讀同一間幼稚園，上課時間一樣，我安排他們分開兩間房上堂。由於他們年紀細較難集中，我要兩間房來回處理。而且還要跟進他們的功課，簡直忙過返工。」

Catherine要身兼多職，但每日仍會有Me Time。「當小朋友瞓覺後，我會先工作，處理一大堆電郵。然後我便會跟丈夫一起看電影，可以紓緩壓力，再迎來明日繁忙的工作。」

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作者：招美寶

