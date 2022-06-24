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【求職陷阱】37歲女墮求職騙案失569萬元　其後涉串謀行騙被捕

社會 17:28 2022/06/24

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(資料圖片)

警方今日（24日）表示，一名女子懷疑墮入求職騙案，被騙取569萬元。

警方指，6月20日接獲一名37歲本地女子報案，指於3月23日在社交媒體看到招聘文員的帖文，隨即根據帖文資料聯絡兩名騙徒，騙徒訛稱事主獲聘，並需要協助內地人購買名貴物品，事主被要求提供自己的身份證、銀行戶口、信貸報告等資料辦理入職手續。

其後，事主的銀行戶口收到5萬元，騙徒指示事主將款項轉入兩個指定戶口，並聲稱會提供一成佣金。今年4月至5月期間，騙徒再安排事主前往三間銀行及財務公司，以虛假入息證明申請私人貸款約169萬元。事主亦被誘騙將自住物業加按，取得400萬元貸款，並按騙徒要求將所有款項轉到6個指定戶口。事主其後未收到任何佣金，懷疑受騙，遂報警求助。案件列作「以欺騙手法取得財產」，交由東區警區重案組第二隊跟進。

警員調查後發現，該名女子明知騙徒交予她的入息證明為虛假，仍然向相關金融機構申請貸款。該名女子涉嫌「串謀行騙」被捕，她獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

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責任編輯：余思嵐
 

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