【親子理財】教女存錢買股「財識兼收」 財媽陳蓓敏：絕不能只俾個股票號碼

▲ 陳蓓敏從女兒四年級開始教授理財知識。

陳蓓敏從事金融業近30年，見證了香港證券市場的大起大跌，因此對於親子理財堅持要由基本功開始，從不會俾股票number女兒去買股票。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏，丈夫是荷蘭人，育有一名女兒，2008年移居荷蘭，在2010年因舊公司邀請回巢，於是舉家回港定居，當時女兒陳雅晴大約1歲，在港生活至今經已12歲。

教女兒小學四年級開始理財

女兒讀小學四年級時，陳蓓敏便開始教導她理財。小朋友沒有收入，於是從儲蓄零用錢和利是錢著手，當她的利是錢儲蓄至數萬元，陳蓓敏為女兒購買穩陣的收息股，例如派息的公用股。她解釋，這不是簡單地由她俾個number女兒去買的，而是女兒也親身體驗過這家公司的業務：「買港鐵是因為它夠生活化，囡囡搭過港鐵，有親身的感受，又可以透過這項投資去了解香港的交通發展。」

陳蓓敏認為這是一舉兩得的投資，既可令女兒的資本增值，又可助增長她的知識。陳蓓敏稱，當年買入港鐵股票考慮到公司龐大，而業務又與社會息息相關，但萬料不到港鐵近幾年的業務發展遇上重大阻滯，幸而現價仍高於女兒的買入價，而且收了幾年股息，達到一般股息投資者要求的「財息兼收」目標。

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雖然陳蓓敏擁有大約30年的股票投資經驗，但女兒未能近水樓台，取得股票「貼士」，陳蓓敏說: 「絶對不能夠俾個number她去買股票」，要她學會投資前必須要思考投資結果，還要有全盤思考，包括上市公司的往績、市場因素、宏觀經濟環境等等都是影響股價的重要元素，不是單單以技術分析去買股票。

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從理財學習明辨是非

陳蓓敏期望透過投資股票，訓練女兒的分析能力、明辨是非，實踐「生活+資本增值+ 知識提昇」，原則是投資增值之餘同時讓小朋友的知識有所增長，進而長大後對社會有所貢獻。

說到這裡，陳蓓敏拿出一份新聞報導，講述日本有小學生向家長借錢投資股票，她認為這並非正確的理財觀念:「父母教育投資理財須留意灌輸心態上的控制和目的，這因人而異，會有不同的影響。而報導中的小學三年級學生向爸爸借錢投資，問題是借的意念，如何歸還。在現實生活中沒有抵押的借貸，也要有工作收入作歸還的安排。而且報道中的小學生的投資方法只是單看股價走勢圖，如果股票投資是那麼容易，世界便沒有窮人。」

報道中的小學生因投資獲利，於是他的父親加額借出投資，陳蓓敏批評此舉會令小朋友面對更多陷阱，包括黑洞借貸、貪婪的投機心魔，甚至無盡的物質慾望。

陳蓓敏每天面對不少成年人的投資需求，她認為成年人的理財目的是資本增值，然後購買心頭好，甚至置業。至於小朋友的理財與成年人有異，是從儲蓄開始，按部就班地積累財富，然後把所積累的財富購買心頭好和生活所需用品，並且用於參加興趣班，一邊學習技能，一邊從中得到歡樂，因此與成年人的理財比較，是短線且容易達到目標。

用儲蓄交興趣班學費

女兒陳雅晴喜歡食馬其龍，曾以自己的儲蓄交學習參加馬其龍製作班、攀石班和滑板班，這不但是為了玩樂，並可學習如何運用腰腿肌力，以及正確的跌倒方法。陳蓓敏認為小朋友要從生活中學習，而學習可從不同空間多方面而來，父母要了解子女的興趣，引導他們發展所長，並從中培養他們的思考和分析能力，方法之一是理財。

由此可見，訓練小朋友理財是從儲蓄零用錢、利是錢著手，一點一滴積小成多，並在過程中教導他們一些知識和常識，讓小朋友實行「財識兼收」。

貫徹這套理財觀念，加上陳蓓敏的丈夫喜愛簡約生活，因此他倆不會購買大量玩具給女兒，陳雅晴基本上只喜愛玩LOL驚喜娃娃和樂高(LEGO)，貪其千變萬化，可訓練女兒顏色配搭和設計心思，這貫徹了陳蓓敏對女兒的理財觀念。

陳雅晴在小學二年級開始購買LOL驚喜娃娃作為其玩偶，通常在聖誕節、女兒生日，或是中文默書取得90分以上，陳蓓敏夫婦二人便會送給女兒一個LOL驚喜娃娃，作為獎勵。

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未必繼續買港鐵股票

為何只是中文默書才有獎勵?由於女兒在家是以英語與爸爸溝通，所以中文較遜，每逢中文默書前夕必須要把默書內容苦炒三遍，作為母親的陳蓓敏也不禁邊講邊大呼心痛，所以當女兒的中文默書成績佳之時，便要獎勵她。

女兒會繼續儲蓄利是錢，但陳蓓敏預計未必繼續買港鐵股票，或會物色另一隻穩健收息股。她強調利是錢不應只存放在銀行收息，應該投資作資本增值。不過，她不會為女兒購買基金，因為自已職業是資產管理，深明投資基金是被動式投資，在市況波動時往往不夠靈活，況且利是錢的款項並不多，用不著惠顧基金公司而需要支付管理費。當女兒年滿21歲，便會把這份理財款項交回女兒自行管理，期望屆時可作為女兒置業的首期。

生活化+資本增值+知識提昇

陳蓓敏說，她對女兒的理財原則很簡單，但記者則認為殊不簡單，當中滲透著陳蓓敏過去約30年的投資智慧。一般來說，投資者買股票、外幣都期望「財息兼收」，而陳蓓敏則希望女兒的理財要「生活化+資本增值+知識提昇」，是「財識兼收」的理念。

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記者︰殷鳳萍