【大廈結構】佐敦文苑樓1樓單位嚴重破損　屋宇署：無明顯危險

▲ 文苑樓有嚴位嚴重破損，屋宇署認為無明顯危險。（陳靜儀攝）

佐敦「八文樓」文華新村文苑樓近日被發現一個低層單位外牆有裂縫，生銹鋼筋外露，樓宇狀況惡劣。屋宇署回應查詢指，年初時已了解單位狀況，並不會對樓宇整體結構造成影響，亦沒有明顯危險。

屋宇署回覆查詢指，於昨日（23日）下午接獲油尖旺民政事務處的轉介，指佐敦文蔚街文苑樓一樓23室有樓宇破損情況，要求署方跟進。

署方隨即派員到場視察。雖未能進入事涉單位，惟從室外視察發現有關單位外牆有若干裂縫，情況與今年年初視察時相若，不會對樓宇整體結構造成影響，亦沒有明顯危險。大廈業主立案法團已在單位露台下方設臨時支撐。

署方又指，已於今年1月21日向有關單位業主發出命令，規定該業主須委任認可人士或註冊結構工程師勘測單位露台的結構，並提交補救工程建議、修葺單位內破損的混凝土結構構件。

該單位業主的代表曾向署方表示將於短時間內委任認可人士或註冊結構工程師跟進勘測令及維修令。

由於勘測及維修工作需時，為確保樓宇安全，署方今日已安排政府承建商，為有關單位露台加裝臨時支撐。

屋宇署表示，會繼續密切跟進有關勘測令及維修令的遵辦情況。如有關業主未能於指定時間內遵辦有關命令，署方會考慮指示政府承建商進行有關工程，然後向業主收回工程費用、監督費及附加費。

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記者：陳梓蔚