【澳門疫情】澳門增至170宗確診　新增酒店群組有4人

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澳門應變協調中心今日（24日）表示，截至下午3時，今輪疫情累計有170宗病例，當中129宗為無症狀感染。當局表示，今日新增一個感染群組，涉及路氹四季酒店購物中心「四季名店」員工更衣室，有4人染疫。目前累計有6個感染群組，相信其中4個群組有一定關連。

根據流行病學調查，暫分為6個群組：第1個艷麗大廈外僱群組涉78人；第2個群組為達昌大廈群組59人；第3個群組為黑沙環添豐乾洗有限公司涉及10人；第4個群組為澳迪健身會涉及3人；第5個群組國際中心群組涉及2人；第6個群組四季名店員工更衣室涉及4人。另有14人待定或調查中。第1、2、3和第5個群組應有一定關連，第4和第6個群組暫未找到關聯。

今輪全民核酸檢測於昨（23）日早上9時開始，截至今日下午3時，已採樣567,642人次，佔目標總人次約84%，其中353,945人次已有檢測結果，呈陰性。累計有29個10混1樣本呈陽性，正進行覆檢。

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責任編輯：余思嵐

