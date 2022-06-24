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【香港書展】7月20日開鑼設8大講座　門票有何優惠？

社會 17:37 2022/06/24

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今年書展將於7月20至26日舉行。（資料圖片）

第32屆書展將於7月20至26日在香港灣仔會展舉行，門票由下周一（27日）起公開發售。而8大講座系列會率先於今日（24日）接受網上報名。

今年書展是香港特別行政區成立25周年慶祝活動之一，以為「歷史文化．城市書寫」為主題，將從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品。展覽內「文藝廊」將呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫． 特選書目」兩大專區，並設「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅當代名家作品及珍藏，主辦單位香港貿發局期望，可讓大眾通過文學及藝術，全方位體驗香港獨有的故事及情懷。

另外，今年書展將繼續有8大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、 「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」 和「心靈勵志」。另外「名人講故事」活動，會邀請嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。書展的講座活動今日開始在網上接受免費報名，可按此登記

同場亦將舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，其中消閒博覽設有8大主題區，更設有多項免費試玩活動；「零食世界」則設6大主題區，搜羅逾 1,000款世界各地的人氣零食，來自日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食。

書展詳情： 

日期 7月20至26日（星期三至星期二）
時間
  • 7月20、21日：上午10時至晚上10時
  • 7月22、23日：上午10時至晚上11時
  • 7月24、25日：上午10時至晚上10時
  • 7月26日：上午9時至下午5時
票價
  • 成人：港幣 25 元
  • 小童：港幣 10 元（小學生/身高 1.2 米或以下兒童）
  • *3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場
購票方法
  • 快達票、全線 7-11 便利店及全線 Circle K 便利店公開發售。
  • 電子入場券：01 空間電子門票銷售平台、全線 7-11 便 利店、全線 Circle K 便利店、八達通手機應用程式及快達票網站
票務優惠
  • 上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場）， 只限以八達通即時付費入場
  • 晚間進場票︰港幣10元（成人和小童同價，晚上7時後進場），適用於7月20、21、24 及25日，只以八達通即時付費入場
  • 免費再進場特別優惠：以正價購買7月20或21日門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，於免費指定日期及時段再進場一次
  • 超級書迷證：港幣80元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀， 更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間

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責任編輯：黃悅晴

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