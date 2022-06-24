【香港書展】7月20日開鑼設8大講座 門票有何優惠？
第32屆書展將於7月20至26日在香港灣仔會展舉行，門票由下周一（27日）起公開發售。而8大講座系列會率先於今日（24日）接受網上報名。
今年書展是香港特別行政區成立25周年慶祝活動之一，以為「歷史文化．城市書寫」為主題，將從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品。展覽內「文藝廊」將呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫． 特選書目」兩大專區，並設「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅當代名家作品及珍藏，主辦單位香港貿發局期望，可讓大眾通過文學及藝術，全方位體驗香港獨有的故事及情懷。
另外，今年書展將繼續有8大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、 「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」 和「心靈勵志」。另外「名人講故事」活動，會邀請嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。書展的講座活動今日開始在網上接受免費報名，可按此登記。
同場亦將舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，其中消閒博覽設有8大主題區，更設有多項免費試玩活動；「零食世界」則設6大主題區，搜羅逾 1,000款世界各地的人氣零食，來自日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食。
書展詳情：
|日期
|7月20至26日（星期三至星期二）
|時間
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|票價
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|購票方法
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|票務優惠
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責任編輯：黃悅晴