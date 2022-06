【岑寧兒音樂會】母親劉天蘭現身支持　表哥Jerald上台跟Yoyo合唱

▲ Jerald上台與岑寧兒合唱《半張飛》。

岑寧兒《Home is...音樂會2022》昨晚九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行,全場爆滿。母親劉天蘭現身支持女兒,一眾圈中人包括張艾嘉丶AGA丶王丹妮丶肥仔@ERROR 及 楊偲泳 (Renci) 等都有捧場。



音樂會的概念是圍繞「家」的主題,當然少不了親人的參與,岑寧兒不但邀請表哥Jerald從加拿大回港籌備音樂會,她更邀請 Jerald 在音樂會中擔任嘉賓,在這個音樂會中與親人一起「回家」。

▲ 張艾嘉劉天蘭捧場。

開場一剎,岑寧兒站在約兩三層樓高的巨型盒子中出場,以《這裡》 及《叮叮車》為音樂會揭開序幕,全場氣氛熾熱。

巨型盒子搖身一變成為一個家,岑寧兒坐在家中演唱出母親(劉天蘭)的動人作品《常願意》。在接著岑寧兒唱出慢歌《如果我是一首歌》丶《劃火柴》及《The End of the World》,現場氣氛感動。

期間岑寧兒介紹台上的樂隊成員,當餘下Jerald 還沒介紹時,她台上笑道:「差不多介紹完啦!」台下觀眾立刻回答:「仲有Jerald!」然後就演出Jerald參與製作的作品 《哪裡》。

▲ 岑寧兒登上巨型盒子的上面演唱《夢遊》。

岑寧兒在台上說:「跟住呢一位嘉賓,好難得喺加拿大番嚟。雖然佢係我表哥,我由細都係唱佢(Jerald)嘅demo,第一次唱和音都係佢搵我,但係我地唔係好多機會可以咁樣合作,所以我好開心好珍惜呢次機會!因為呢個音樂會中,Home 嘅feelings 好緊要,佢嘅出現對我嚟講實在太重要。」Jerald聽後十分感動,岑寧兒更表示特意挑選這一首她很喜歡的歌曲和他合唱,Jerald則往台前與岑寧兒合唱《半張飛》,觀眾也被場面氣氛感動。



在演唱《Ride》時,岑寧兒站於飛天板車吊台到達場地中心與觀眾作近距離接觸,一度坦言:「比我想像中高好多!」,隨後更與觀眾大玩合唱遊戲,打成一片。到音樂會尾聲,唱出〈我〉及《風的形狀》。

岑寧兒在第一次Encore唱出《明天開始》及 《You and I》,樂迷在完場後仍不肯離開,一直報以歡呼聲及Encore聲,岑寧兒最終二度Encore唱出〈Maybe It’s for the Best〉後,第一場《Home is...》音樂會才正式結束。

最新影片 :趙希洛訪問